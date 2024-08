- Harris et Waltz contre Trump et Vance: ce que les deux représentent

Kamala Harris complète l'équipe démocrate pour l'élection du 5 novembre en nommant Tim Walz comme son colistier. Du côté républicain, le duo de Donald Trump en tant que candidat à la présidence et J.D. Vance en tant que son vice ont été confirmés depuis quelque temps. La phase intense de la campagne électorale américaine pour les 90 prochains jours est maintenant en cours.

Les démocrates et les républicains se concentrent tous deux sur les États pivots politiquement contestés. Après leur première apparition conjointe dans l'État de Pennsylvanie, Harris et Walz se sont rendus au Wisconsin et au Michigan. Simultanément, Vance était également sur la piste de campagne. Ils se battent essentiellement pour les voix des électeurs indécis et des électeurs pivots qui détermineront finalement l'élection.

Voici un aperçu des sujets sur lesquels les duos se concentrent et des points d'attaque où les candidats peuvent être vulnérables :

Migration

Pour les républicains, la migration est le sujet le plus important cette année. Trump s'en prend régulièrement aux migrants lors de ses meetings, en utilisant un langage déhumanisant. Vance colporte souvent la théorie du complot selon laquelle les démocrates cherchent à remplacer les électeurs « traditionnels » d'Amérique par des personnes d'Amérique latine. Ils blâment Harris pour la crise à la frontière avec le Mexique. Le président Joe Biden lui avait confié la tâche difficile de s'attaquer aux causes profondes de la migration. Après trois ans et demi, elle n'a pas montré beaucoup de progrès.

Son colistier, Walz, en tant que gouverneur du Minnesota, un État frontalier du Canada, ne traite que tangentiellement de la politique de la frontière sud. Il prône généralement une position pro-immigration.

De nombreuses personnes choisissent de traverser la frontière mexicaine pour échapper à la pauvreté, à la violence et aux crises politiques de leur pays d'origine. La situation à la frontière reste tendue. Les autorités peinent à traiter les demandes d'asile, et les logements et autres ressources pour les arrivants sont rares. Bien que le nombre de traversées de frontière illégales ait récemment diminué, il reste élevé.

Avortement

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a renversé le droit nationwide à l'avortement il y a deux ans, Harris s'est fermement battue pour les droits des femmes - et s'est montrée plus convaincante sur ce sujet que sur la migration. L'avortement est devenu un enjeu central de la campagne pour les démocrates.

Harris veut restaurer le droit nationwide à l'avortement. Actuellement, il y a un patchwork de réglementations, avec certains États ayant des dispositions très restrictives ou des interdictions totales. Elle veut introduire une législation uniforme. Trump et Vance, however, want the issue to remain a matter for the states.

Walz, en tant que colistier de Harris, a été le premier gouverneur à signer une nouvelle loi dans le Minnesota garantissant un « droit fondamental à l'autonomie » en matière de décisions concernant l'avortement, la contraception et les traitements de fertilité.

Économie

Pas un discours de Trump ne se passe sans une critique exhaustive de la politique économique actuelle de Biden, pour laquelle Harris partage également la responsabilité. « L'inflation » est le mot clé ici. Trump argue que c'est le résultat d'une dépense gouvernementale incontrôlée.

Bien que le taux d'inflation ait diminué, les prix des achats quotidiens se sont stabilisés à un niveau élevé, causant beaucoup de détresse chez les Américains. Les républicains touchent une corde sensible avec ce sujet.

Harris et Walz mettent l'accent sur les investissements dans la protection du climat dans leur campagne. Un autre point fort est le renforcement des droits des travailleurs. Walz est connu pour son attitude favorable aux syndicats. Harris a plaidé pour une taxation plus forte des riches.

Trump prône moins de réglementation de l'État. Vance montre également un scepticisme de base. Pendant sa présidence, Trump a réduit les impôts des entreprises et des affaires pour promouvoir les investissements des entreprises.

Démocratie

Les démocrates ont déclaré que l'élection du 5 novembre n'était rien de moins qu'un choix entre préserver la démocratie et l'État de droit. La prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 est la preuve que les États-Unis pourraient devenir « un pays de chaos, de peur et de haine », souligne Harris à maintes reprises dans sa campagne.

Jusqu'à présent, Trump ne reconnaît pas sa défaite électorale de 2020, et il laisse planer le doute sur ce qu'il ferait en cas de défaite en novembre. Avec Vance, il a choisi un vice-président qui questionne également le résultat.

Walz travaille dans son État pour s'assurer que le plus de gens possible puissent voter et que les obstacles soient supprimés. Le fait que Trump ait été condamné dans une affaire criminelle à New York fournit également de la matière. En tant que ancienne procureur, Harris souligne qu'elle connaît « des types comme Trump ».

Points vulnérables

Dans les semaines à venir, les équipes se concentreront encore plus sur l'attaque de leurs adversaires là où ils voient des brèches ouvertes.

Harris et Walz accusent Trump et Vance de vouloir « revenir en arrière ». Les démocrates mettent en garde contre le fait qu'une autre présidence républicaine mettrait en danger les libertés fondamentales et la démocratie en général.

Ils accusent également le colistier de Trump, Vance, de manquer d'authenticité. L'auteur du best-seller « Hillbilly Elegy » a fait de ses racines dans la classe ouvrière son identité politique, mais son éducation dans une université d'élite, sa carrière subséquente en tant qu'investisseur et sa proximité avec les milliardaires de Silicon Valley offrent une occasion de semer le doute sur le lien de Vance avec le peuple.

Trump et Vance, à leur tour, qualifient Harris et Walz de « gauche extrême ». Ils fondent leur argument particulièrement sur les sujets de la migration et de la sécurité intérieure.

Ils attaquent explicitement Walz pour son rôle lors des manifestations « Black Lives Matter » en 2020, l'accusant de n'avoir pas agi rapidement et durement contre les émeutes dans le Minnesota en tant que gouverneur. Ils utilisent cet exemple pour présenter Walz et les démocrates comme des partisans du désordre. Ils utilisent également le lien de Walz avec la Chine, où il a travaillé comme enseignant, comme point d'attaque.

Le duo de Harris et Walz se concentre sur la mise en évidence des dangers potentiels d'une présidence républicaine sur la démocratie et les libertés fondamentales, tandis que Trump et Vance attaquent leurs adversaires pour leurs positions perçues comme étant à gauche, en particulier en matière de migration et de sécurité intérieure. Harris et Walz critiquent également Vance pour son apparent éloignement de la classe ouvrière, en citant son éducation et sa carrière, tandis que l'équipe de Trump accuse Walz d'être trop indulgent envers le désordre et d'avoir des liens avec la Chine.

Lire aussi: