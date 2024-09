Harris et Trump préconisent la reprise de la fabrication nationale.

Sous l'administration du président Biden, le secteur manufacturier des États-Unis a reçu des milliards de dollars d'investissements, tels que les 53 milliards de dollars du CHIPS and Science Act pour stimuler l'industrie des semi-conducteurs et un package de dépenses d'infrastructure bipartisan de 1,2 billion de dollars adopté par le Congrès. Les investissements privés ont également augmenté de manière significative ces dernières années. Ces investissements ont conduit à une augmentation des dépenses de construction par les manufacturiers, selon les données du gouvernement.

L'économie américaine a commencé à se remettre de la forte frappe du Covid-19, mais le momentum n'a pas duré longtemps. Les niveaux d'emploi dans le secteur manufacturier n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la Grande Récession, et le nombre total d'emplois dans le secteur en août n'était que légèrement supérieur à celui de février 2020. En fait, les manufacturiers ont perdu des emplois pendant quatre des huit derniers mois, selon les données du département du Travail. Les sondages auprès des manufacturiers n'ont pas non plus été très prometteurs.

Bien qu'il n'y ait pas eu de revitalisation du secteur manufacturier sous Biden, mais plutôt une reprise progressive de la pandémie, il se peut que les investissements commencent à porter leurs fruits dans le futur. Cependant, avec les élections présidentielles approchant dans moins de deux mois, il pourrait être difficile de convaincre les électeurs.

La vice-présidente Harris a prononcé un discours à Pittsburgh détaillant certaines de ses politiques économiques, notamment des plans pour réduire les impôts pour les Américains de la classe moyenne, augmenter la déduction fiscale pour les startups et réformer les réglementations sur les projets de construction.

"Nous allons investir dans la biomanufacture et l'aérospatiale ; rester dominants dans l'IA et le calcul quantique, la blockchain et autres technologies émergentes ; étendre notre avance dans l'innovation et la manufacture d'énergie propre", a déclaré Harris.

Trump a également présenté sa propre vision économique lors d'un discours à Savannah, déclarant qu'il prévoyait de baisser les impôts des entreprises, renforcer les tarifs et réduire les réglementations. Selon Trump, cela entraînerait une sortie massive de la manufacture de pays comme la Chine vers les États-Unis.

Les défis du secteur

Le secteur manufacturier fait face à un certain nombre de défis, la plupart provenant du paysage économique plus large.

La demande faible et les taux d'intérêt élevés sont les principaux problèmes pour les entreprises manufacturières, selon les récents sondages de l'Institute for Supply Management et de S&P Global. Cela met les entreprises de production en mode "attente et observation" et pourrait être un signe préoccupant pour l'avenir du secteur.

"La combinaison de commandes en baisse et d'inventaires en hausse envoie le signal le plus sombre jamais vu pour les tendances de production depuis un an et demi, et l'un des signaux les plus inquiétants jamais observés depuis la crise financière mondiale", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué.

Bien que les manufacturiers aient reçu des subventions ces dernières années, de nombreux d'entre eux sont réticents à accélérer leur embauche ou à augmenter leur production en raison de l'incertitude de la demande. De plus, de nombreux manufacturiers sont actuellement réticents à investir dans le capital ou les stocks en raison de la politique monétaire fédérale actuelle et de l'incertitude électorale, ce qui a conduit de nombreux employeurs à mettre leurs plans d'embauche en suspens.

Les manufacturiers doivent également faire face à des pressions de prix persistantes qui "montent actuellement au rythme le plus rapide depuis avril de l'année dernière", selon S&P Global. Ces coûts pourraient soit grignoter la marge bénéficiaire des employeurs, soit être répercutés sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés.

Il y a également des défis spécifiques à certains secteurs de l'industrie manufacturière. Par exemple, Boeing, le plus grand exportateur américain, est confronté à ses propres problèmes qui l'ont plongé dans un trou financier encore plus profond. Entre-temps, les constructeurs automobiles américains luttent contre la concurrence acharnée du constructeur automobile chinois BYD, qui a inondé le marché mondial de ses véhicules électriques.

Un autre défi est le fait que la main-d'œuvre reste moins chère dans de nombreux autres pays par rapport aux États-Unis, où les manufacturiers ont dû faire face aux demandes des syndicats de travailleurs ces dernières années.

Regard vers l'avenir

Ce n'est pas tout mauvais pour le secteur manufacturier. La Réserve fédérale a récemment réduit les taux d'intérêt pour la première fois en plus de quatre ans et a signalé d'autres baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Cela pourrait bénéficier considérablement aux entreprises de toutes tailles en rendant moins cher l'obtention d'un prêt professionnel.

Les taux d'intérêt plus bas pourraient également stimuler la demande des consommateurs, ou du moins l'empêcher de se détériorer en territoire de récession. Cependant, il n'y a aucun signe que le secteur manufacturier commence à se remettre, ce qui est déconcertant.

"À mesure que le taux de politique de la Réserve fédérale revient vers la neutralité, les dominos économiques se remettront-ils debout ? Nous n'en sommes pas si sûrs", a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège en chef des investissements de New York Life Investments, dans une note de mardi. "Le secteur manufacturier est en contraction depuis plus de 20 mois maintenant, malgré les travaux de construction liés à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs."

Elle a ajouté que "une Réserve fédérale qui lève le pied est peut-être celle qui pourrait aider le cycle économique à durer plus longtemps. Mais il n'est pas clair que l'activité économique s'améliorera".

Malgré les défis auxquels est confronté le secteur manufacturier, tels que la demande faible et les taux d'intérêt élevés, l'administration de Biden a investi des milliards de dollars dans le secteur pour stimuler divers secteurs, notamment les semi-conducteurs et l'infrastructure. Ces investissements pourraient potentiellement aider les entreprises du secteur à surmonter ces défis et stimuler la croissance économique.

Les négociations en cours entre les États-Unis et la Chine concernant les tarifs et les politiques commerciales ont également un impact significatif sur les activités manufacturières, car des tarifs plus bas pourraient encourager plus d'activités manufacturières à revenir aux États-Unis, ce qui pourrait conduire à une croissance d'emplois et à un stimulus économique.

