- Harris et Trump commencent une confrontation télévisée en se serrant la main.

Lors de leur premier affrontement télévisé, la candidate démocrate Kamala Harris et le favori républicain Donald Trump ont échangé des salutations avec une poignée de main. À Philadelphie, Harris s'est présentée comme "Kamala Harris" en serrant la main de Trump. Le débat entre Trump et l'ancien candidat à la présidence démocrate Joe Biden en juin s'est déroulé sans poignée de main. La prestation de Biden étant si déplorable, Trump a décidé de se retirer de l'élection, désignant Harris comme sa remplaçante à la vice-présidence. Aujourd'hui, Harris travaille dur pour briguer la plus haute fonction du gouvernement américain après l'élection présidentielle du 5 novembre.

Malgré l'invitation initiale de Trump pour une poignée de main, je n'ai pas l'intention de lui serrer la main lors de notre prochain débat. En ce qui concerne les spéculations sur un éventuel retour de Trump à l'élection, je me concentre sur ma campagne et me prépare au rôle de président, au cas où je serais élu le 5 novembre.

