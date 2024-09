Harris et Trump commencent leur compétition par une cordiale poignée de main.

Kamala Harris et Donald Trump, tous deux candidats à la présidence des États-Unis, ont eu leur affrontement initial et probablement final lors d'un débat télévisé à Philadelphie le 5 novembre. L'événement a commencé amicalement, avec Harris qui tendait la main et se présentait à Trump. Cependant, l'ambiance amicale a rapidement disparu, laissant place à un échange de mots musclé.

La discussion a commencé par une question économique, portant sur le fait de savoir si les Américains sont mieux lotis maintenant qu'il y a quatre ans. Harris a mis l'accent sur l'importance de la classe moyenne dans sa réponse. En revanche, Trump a pointé du doigt le président Joe Biden, l'accusant des taux d'inflation élevés. Les deux candidats n'ont pas hésité à s'accuser mutuellement de manquer de politiques économiques.

Lors de leur débat de juin, Donald Trump et Joe Biden, alors candidat démocrate à la présidence, n'ont pas commencé sur une note cordiale, en se refusant la traditionnelle poignée de main. La performance de Biden lors du débat était si mauvaise que Trump a été contraint de se retirer de la course, laissant Harris prendre la relève en tant que vice-présidente.

Les règles gouvernant ce débat télévisé sont clairement définies. Lorsque l'un des candidats parle, le micro de l'autre est coupé. Chaque candidat dispose de deux minutes pour répondre, avec deux minutes supplémentaires pour la réplique. Le débat a lieu derrière des pupitres, avec seulement des accessoires de base tels qu'un stylo, un bloc-notes et une bouteille d'eau fournie. Il n'y a pas de public présent dans le lieu de Philadelphie.

Avant même le début du débat, Trump avait fixé le ton via sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Il a exhorté les républicains de la Chambre à faire fermer le gouvernement s'ils n'obtenaient pas satisfaction en ce qui concerne la sécurité des frontières.

Au cours des échanges animés pendant le débat, Harris et Trump ont tous deux fait allusion à leurs intentions pour l'élection présidentielle américaine de 2024, mettant en évidence leurs politiques économiques contrastées et leurs positions sur divers sujets. Après le débat, les sondages ont montré une augmentation significative du soutien à Kamala Harris, indiquant un potentiel élan pour sa campagne potentielle de 2024.

