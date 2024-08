- Harris en visite en Pennsylvanie - Trump commente: "Il semble plus attrayant"

Avant la convention du Parti démocrate à Chicago, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris et son colistier Tim Walz font à nouveau campagne en Pennsylvanie pour remporter des voix cruciales. Cet État, ainsi que d'autres États clés, est sous haute surveillance des deux partis pendant la campagne électorale américaine. En Pennsylvanie, Donald Trump, le challenger républicain, a attaqué Harris ce week-end.

Trump: "Je suis mieux que Harris"

Lors d'un événement à Wilkes-Barre, Trump, âgé de 78 ans, a traité Harris de "communiste" et de "folle socialiste" avec un "rire de femme folle". Il a déjà critiqué des femmes en les traitant de "folles" par le passé. En ce qui concerne Harris, il a déclaré qu'on lui avait conseillé de ne pas la traiter de "folle", mais il a admis : "Mais elle l'est. Une folle."

Il a accusé Harris de mal gérer le pays aux côtés du président Biden. Malgré les conseils de certains conseillers politiques de se concentrer sur le contenu et d'éviter les attaques personnelles, Trump a lancé une tirade verbale contre Harris et ses partisans, les qualifiant de "gens stupides". Malgré les conseils de modérer son langage grossier, Trump a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de meilleur mot pour décrire ses opposants que "stupide".

La popularité de Harris a augmenté dans les sondages depuis que Biden a démissionné. Elle met la pression sur Trump en Pennsylvanie, un État qui joue un rôle important dans le secteur de l'énergie, en particulier l'extraction de gaz naturel. À Wilkes-Barre, Trump a promis des baisses d'impôts, la réorientation des fonds de protection climatique vers les infrastructures et la promotion accrue des combustibles fossiles.

Harris et Walz entament une tournée en bus

Harris fait campagne en Pennsylvanie dimanche également. Elle a déjà critiqué l'extraction de gaz naturel par fracturation, ce qui pourrait lui nuire en Pennsylvanie. Pour convaincre les électeurs, elle parcourt l'État avec Walz en bus, accompagnés de leurs conjoints Doug Emhoff et Gwen Walz. La tournée commence à Pittsburgh et comprend plusieurs arrêts.

Les prochains jours pourraient être tendus pour Harris et Walz : lundi, la convention du Parti démocrate commence à Chicago, dans l'Illinois. La nomination de Harris en tant que candidate après le retrait de Biden était initialement prévue à Chicago, mais a été gérée numériquement pour des raisons administratives. La réunion de Chicago est attendue pour donner un coup de pouce au duo démocrate pour le reste de la campagne, l'issue finale étant déterminée dans les États clés.

États clés en focus

La plupart des États américains penchent fortement vers les républicains ou les démocrates. Cependant, il y a quelques États où la course est serrée. Des élections serrées sont attendues en Pennsylvanie, en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord et au Wisconsin, ainsi que dans d'autres États clés.

L'importance unique des États clés découle du système électoral américain : les électeurs choisissent des membres pour un collège électoral de 538 sièges, qui élisent ensuite le président ou le président élu en décembre. Les candidats n'ont pas besoin d'avoir le plus de voix au total, mais au moins 270 voix électorales pour gagner.

Le nombre de voix électorales par État est généralement déterminé par sa taille de population. Par exemple, la Californie a 55 voix électorales, tandis que le Delaware n'en a que trois. Le système de vote majoritaire, commun dans presque tous les États, signifie que le vainqueur d'un État remporte toutes ses voix électorales, même si la victoire est serrée. Par conséquent, les États clés sont déterminants pour l'issue de l'élection, en particulier les plus peuplés comme la Pennsylvanie.

Représentation inégale ou démocratique ?

Cependant, l'attribution des voix électorales n'est pas strictement proportionnelle à la population. Certains États avec moins d'habitants sont relativement mieux représentés. Les défenseurs affirment que cela garantit une représentation plus équilibrée. Les critiques affirment que gagner une élection ne signifie pas nécessairement avoir une majorité de voix. Dans les élections présidentielles américaines, la distinction est faite entre le vote populaire réel et la majorité dans le collège électoral.

Par exemple, Trump a remporté la présidence en 2016 avec des victoires serrées dans plusieurs États clés, malgré sa concurrente démocrate Hillary Clinton ayant obtenu Nearly trois millions de voix de plus dans tout le pays. Après avoir perdu face à Biden en 2020, Trump a remis en question les résultats des élections dans plusieurs États clés sans fondement. Les tentatives de Trump pour annuler les résultats en Géorgie ont eu des conséquences légales et ont mis en évidence le rôle crucial des États clés dans les élections américaines.

En réponse aux commentaires critiques de Trump, la campagne de Joe Biden a publié un communiqué condamnant les attaques du challenger républicain contre Harris. Le communiqué a mis en avant l'importance de maintenir un discours politique respectueux et de se concentrer sur les questions qui importent aux électeurs américains.

Après leur tournée en bus en Pennsylvanie, Joe Biden et Kamala Harris prévoient de visiter d'autres États clés, reconnaissant leur rôle vital dans la détermination de l'issue de l'élection.

