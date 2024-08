Harris dirige les partisans vers le lieu de la célébration de Trump.

Dans un spectacle rempli d'excitation et de fanfare, les démocrates de Chicago ont officiellement déclaré Kamala Harris comme leur candidate présidentielle. Elle participe à distance de Milwaukee, faisant clairement comprendre à ses partisans que vaincre Trump n'est toujours pas une victoire garantie.

Dans sa course à la Maison Blanche, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a publiquement reconnu la route difficile qui l'attend. S'exprimant lors d'un meeting à Milwaukee, elle a déclaré : "Nous savons que la course sera serrée jusqu'à la fin. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais nous aimons les défis, n'est-ce pas ?" Avant de mettre fin à son discours, elle a rappelé à ses partisans : "Non, nous n'avons pas encore gagné." Malgré sa avance dans les sondages nationaux contre son adversaire républicain, Donald Trump, son avantage se situe généralement dans la marge d'erreur des sondages.

Plus tôt dans la journée, la position de Kamala Harris en tant que candidate démocrate pour l'élection de novembre a été officialisée lors d'un somptueux spectacle de musique et de lumières lors de la convention du parti à Chicago. Bien que cela soit un geste symbolique, les plus de 4 500 délégués avaient déjà exprimé leur soutien à Harris par un vote en ligne avant la convention. À Chicago, elle n'était pas présente, mais a participé virtuellement, apparaissant aux côtés de son colistier, Tim Walz, à Milwaukee. Cet endroit n'était pas choisi au hasard - c'était le lieu de la convention républicaine organisée par Trump environ un mois plus tôt.

Urgence médicale dans le public

Après son discours, Kamala Harris est restée optimiste quant à l'élection présidentielle du 5 novembre, déclarant : "Nous gagnerons. Mais nous devons nous donner à fond jusqu'à ce moment-là." En mettant en évidence le contraste entre les visions pour le pays, elle a déclaré : "Il ne s'agit pas seulement de nous contre Donald Trump. Il s'agit de deux visions radicalement différentes pour notre pays." Les démocrates préconisent le progrès, tandis que les républicains sont restés dans le passé, a-t-elle affirmé.

En concluant son discours, Kamala Harris a déclaré fermement : "Quiconque cherche à sous-miner la Constitution des États-Unis ne devrait jamais être autorisé à se tenir derrière le sceau du président des États-Unis. Jamais plus." Trump avait suggéré de contester la Constitution des États-Unis il y a environ deux ans, invoquant une fraude présumée lors de l'élection présidentielle de 2020.

Entre-temps, son discours à Milwaukee a été interrompu par une urgence médicale dans le public. Kamala Harris a interrompu son discours, demandé un secouriste et a géré la situation de manière efficace, utilisant l'incident pour illustrer le manque de préoccupation de ses opposants pour le bien-être des gens. "C'est de cela qu'il s'agit, prendre soin les uns des autres, prendre soin les uns des autres", a-t-elle déclaré de manière touchante.

