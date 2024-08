Harris défie l'approche robuste de Trump avec une abondance de féminité.

During the final stages of the Democratic Convention, prominent figures such as singer Pink, the all-woman musical group "The Chicks," and numerous female politicians and relatives rallied support for presidential candidate Kamala Harris. This event served as a testament to Harris's campaign, which often takes on a feminist tone, as it competes against Donald Trump's Republican counterpart.

The Democratic and Republican factions utilize the convention stages as platforms to present their unique visions for society, emphasizing traditional gender roles, women's rights, and individual ideologies.

The Democratic Convention's closing moments showcased a significant contrast between the two campaigns, deliberately presenting a stark difference in their approaches. This deliberate staging is a hallmark of American political strategists, who are well-versed in crafting captivating spectacles.

Influence féminine à la Convention démocrate

Les premières étapes de la Convention de Chicago ont vu des apparitions de voix féminines influentes soutenant Harris, notamment l'ancienne Première Dame Michelle Obama, la reine des talk-shows Oprah Winfrey, et l'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton.

Le dernier jour de la convention a mis en avant la célébration de l'empowerment des femmes. Les participants et les orateurs ont arboré des vêtements blancs, symbole des droits des femmes. Parmi eux figuraient des politiques de haut rang, la belle-fille, la sœur, la nièce de Harris et leurs enfants, tous sur scène. Les actrices Eva Longoria et Kerry Washington ont également fait une apparition, exprimant leur soutien à Harris, tandis que "The Chicks" ont interprété l'hymne national. La chanteuse Pink et sa fille Willow ont interprété un duo.

Domination masculine à la Convention républicaine

La Convention républicaine de Milwaukee, tenue en juillet, a présenté une atmosphère différente. Les principaux orateurs de Donald Trump incluaient le catcheur professionnel Hulk Hogan et le président de l'UFC, Dana White. Les deux figures ont été confrontées à des allégations de violence domestique dans le passé. Hulk Hogan a enflammé la foule à Milwaukee en retirant son tee-shirt, révélant un sous-vêtement aux couleurs de l'Amérique. Cette performance a été accueillie par des acclamations et des cris.

Le musicien Kid Rock a été le tête d'affiche de la musique à la Convention de Milwaukee, galvanisant le public pour soutenir Trump. Il a crié "Fight, fight!" dans toute la salle de convention, suscitant l'enthousiasme parmi les partisans de Trump. Trump a choisi une chanson classique du chanteur de soul James Brown, "It's a Man's World", pour lancer les procédures de la convention.

La couverture médiatique de la Convention démocrate a présenté un contraste notable, avec de nombreuses oratrices et artistes soutenant les droits des femmes, telles que la chanteuse Pink et "The Chicks". Cet accent sur les droits des femmes s'est poursuivi tout au long de l'événement, avec des participants portant des vêtements blancs en signe de solidarité.

La mise en avant des droits des femmes lors de la Convention démocrate contrastait vivement avec la Convention républicaine, où des figures masculines comme Hulk Hogan et la lutte professionnelle étaient mises en avant, semblant renforcer les rôles de genre traditionnels.

