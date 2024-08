Harris critique une figure politique spécifique, en se référant à elle indirectement.

Donald Trump n'épargne pas ses mots durs envers ses adversaires politiques, ce qui amuse ses partisans mais pourrait compromettre ses chances d'être élu, selon ses collègues de parti. Son concurrent semble peu enclin à recourir à de telles tactiques. Trump est à peine mentionné par son nom.

Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence des États-Unis, a subtilement remis en cause la stratégie de campagne de Donald Trump lors d'un événement avec son équipe de campagne à Rochester, en Pennsylvanie, un État clé pour l'élection. Selon elle, le pouvoir d'un leader ne vient pas de rabaisser les autres, mais de les élever. La véritable force consiste à empowerment des autres, a-t-elle déclaré. "Quiconque raille les autres est un lâche", a-t-elle affirmé, en évitant de mentionner Trump directement.

Précédemment, Trump avait déclaré lors d'un événement en Pennsylvanie qu'il avait "l'air bien meilleur" que Harris, qu'il avait qualifiée de "folle communiste" avec un "rire strident". Il avait également qualifié l'administration actuelle dirigée par le président Joe Biden et la vice-présidente Harris de "bête". En faisant de telles remarques, le républicain continue de susciter l'attention des médias, ignorant les conseils de ses alliés républicains pour centrer sa critique sur les politiques démocrates.

Par exemple, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré à NBC : "Donald Trump peut gagner cette élection. Ses politiques sont bénéfiques pour l'Amérique. Mais Donald Trump, l'agitateur, l'entertainer, ne peut pas gagner cette élection."

Les conjoints rejoignent la campagne

Harris et son colistier Tim Walz ont entamé une tournée en bus à travers la Pennsylvanie, leurs conjoints Doug Emhoff et Gwen Walz les accompagnant. Le quatuor a visité un centre de campagne où des bénévoles appelaient des électeurs potentiels. Harris et Walz ont même prêté leur voix, appelant eux-mêmes des électeurs potentiels. Leur message aux bénévoles était de motivation et de soutien pour leurs efforts de campagne.

Walz a également abordé l'hostilité du camp républicain. "Nous ne nous rabaissons pas mutuellement, nous ne faisons pas cela", a-t-il déclaré. À cet égard, il regrettait la division politique qui a pénétré dans la vie quotidienne de nombreux Américains. Il pouvait se souvenir, comme d'autres "qui grisonnent et ont moins de cheveux", d'une époque où l'on pouvait profiter d'un match de football de Thanksgiving en famille sans se disputer constamment.

Je ne vais pas m'engager dans les mêmes insultes et remarques méprisantes que Trump a faites. (Kamala Harris)

Ce n'est pas notre style de rabaisser nos adversaires, nous préférons nous concentrer sur les problèmes et nous élever mutuellement. (Gwen Walz)

Lire aussi: