- Harris choisit Tim Walz comme son compagnon de course.

La démocrate Kamala Harris a apparemment choisi Tim Walz comme colistier pour l'élection présidentielle américaine de novembre, selon des rapports des médias CNN et AP, citant des sources non nommées. L'annonce officielle était toujours attendue.

La Harris de 59 ans prévoit de défier le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, lors de l'élection de novembre. Trump, 78 ans, a sélectionné le sénateur J.D. Vance de l'Ohio comme colistier, malgré un début difficile ces dernières semaines.

Harris semble compter sur Walz pour renforcer les démocrates dans le Midwest. Le Walz de 60 ans est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a précédemment été représentant à la Chambre des représentants pendant de nombreuses années. Avant sa carrière politique, il était enseignant. Père de deux enfants, Walz a un profil national faible mais est connu pour son approche terre-à-terre et directe en matière de communication politique.

Le rôle de vice-président n'est pas de tout repos : le vice-président doit promouvoir et représenter les politiques du président tout en menant son propre programme sans éclipser le patron, éviter les erreurs sans passer inaperçu. Harris elle-même a eu du mal à ce poste en tant que vice-présidente de Joe Biden, restant relativement discrète. Elle a fait l'histoire en étant la première femme et la première personne noire à occuper le poste.

En juillet, dans un retournement de situation dramatique, elle est devenue la candidate démocrate après le retrait de Biden de la course en raison de la pression liée à son âge et aux questions concernant sa capacité mentale. Biden a immédiatement endorsed Harris comme remplaçante, et le parti s'est rapidement rallié derrière elle. Elle a été officiellement nommée candidate à la présidence du parti lors d'un vote en ligne.

Du 19 au 22 août, les démocrates se gatheront pour leur convention nationale à Chicago. La nomination officielle de Harris était initialement prévue pour avoir lieu là-bas mais a été avancée et effectuée numériquement pour des raisons bureaucratiques. La réunion de Chicago devrait être utilisée pour célébrer Harris et son nouveau colistier avec beaucoup de fanfare et pour builds momentum pour le reste de la campagne.

Avant la convention, Harris et Walz prévoient d'entreprendre un tour de campagne en train à travers les sept États les plus disputés : la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Ces « États indécis » sont cruciaux car leurs résultats ne sont pas prédéterminés par la tradition. La première apparition conjointe de Harris et Walz est prévue pour le mardi soir (heure locale) à Philadelphie.

Harris pense que l'expérience de Walz dans le Midwest sera bénéfique lors de l'élection, compte tenu de son gouvernorat du Minnesota et de son temps passé à la Chambre des représentants. Le rôle de Walz en tant que vice-président nécessitera la promotion des politiques de Harris tout en menant son propre programme sans éclipser sa patronne, une tâche qui pourrait s'avérer difficile compte tenu des difficultés de Harris dans un poste similaire sous Joe Biden.

