Harris choisit le gouverneur Walz comme vice-président.

Minnesota, bien qu'elle ne soit pas généralement un État déterminant dans les élections présidentielles, pourrait aider Walz à renforcer l'attrait du candidat présidentiel noir dans des États indécis comme le Wisconsin et le Michigan, touchant ainsi une plus large gamme d'électeurs et potentiellement remportant ces États. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre.

D'autres possibles candidats à la vice-présidence comprenaient Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, et le sénateur Mark Kelly de l'Arizona. Harris prévoit de lancer sa campagne avec son colistier à Philadelphie, en Pennsylvanie, le mardi soir, suivi d'une tournée de plusieurs jours dans les États clés indécis.

Walz a récemment attiré l'attention en qualifiant le candidat républicain à la présidence d'extrême droite, Donald Trump, et son colistier J.D. Vance de "bizarres". Il est crédité d'avoir forgé ce terme, qui a depuis connu une diffusion nationale et est fréquemment utilisé par Harris pour décrire son rival.

