Harris cherche à déplacer l'attention sur Trump en soulignant la sécurité frontalière comme une préoccupation importante.

During her trip to the crucial voting state of Arizona, Harris criticized Trump for sabotaging a border security bill that had been the result of lengthy bipartisan discussions earlier this year.

This was one of Harris's more focused policy speeches since becoming the Democratic nominee, attempting to utilize her experience as California's attorney general to demonstrate her capacity to challenge Trump on his main issue.

"It was the strongest border security bill we've seen in years. It was backed by the Border Patrol union. And it should be in effect today, producing tangible results right now, for our country," she said during a rally in Douglas, a town on the US-Mexico border.

"But Donald Trump derailed it. He picked up the phone and urged some allies in Congress to halt the bill," she said. "He prefers to campaign on a problem rather than addressing a problem. And the American people deserve a president who cares more about border security than playing political games and their own political interests."

Trump retaliated to Harris's border trip by intensifying his own immigration rhetoric. Highlighting criminal acts committed by undocumented immigrants, Trump told a crowd in Walker, Michigan, that Harris "promoted these atrocities."

"She brought these horrors into being. She unleashed these atrocities, and blood is on her hands at a level that, probably, nobody's ever seen in this country," he said.

Trump also falsely accused Democrats of allowing illegal immigrants into the country because "they want the votes." Non-citizens cannot vote in US elections, a fact ignored by Trump, who has been spreading misinformation about widespread fraud in the 2020 election for years.

The Democratic push on immigration and border security is an attempt to erode one of Trump's strongest political advantages. A CNN poll carried out by SSRS this week found that Trump is trusted by 49% of likely voters to handle immigration, while Harris is trusted by 35%.

Harris also outlined plans on Friday to strengthen restrictions that have largely prevented migrants from seeking asylum in the United States. She also stated she would work towards citizenship for undocumented immigrants who entered the United States as children.

"They are American in every sense. Yet, they do not have a clear pathway to citizenship. This issue has gone unresolved for decades," Harris said.

La course à la présidentielle passe au second plan

Le débat sur l'immigration et la sécurité aux frontières intervient à un moment inhabituel tard dans une course présidentielle, alors que l'attention s'est détournée des deux candidats.

Des dizaines de personnes ont été tuées alors que l'ouragan Helene balayait le Sud-Est, causant des inondations généralisées. Entre-temps, Israël a intensifié son conflit avec le Hezbollah en attaquant un bâtiment au Liban qu'il affirmait stocker des missiles.

Et les deux candidats à la vice-présidence des deux partis se préparent à prendre la parole la semaine prochaine, alors que le gouverneur du Minnesota Tim Walz et le sénateur de l'Ohio JD Vance s'affrontent lors de leur unique débat le mardi soir.

À moins de six semaines du jour du vote, la carte de la présidentielle de 2024 reste confuse, avec sept États clés qui se profilent comme des enjeux cruciaux.

Un nouveau sondage CNN réalisé par SSRS vendredi a montré Harris en tête pour un seul vote électoral au Nebraska, un État qui pourrait avoir des implications significatives quel que soit le résultat.

Le Nebraska attribue un vote électoral au vainqueur de chaque circonscription congressionnelle. Le sondage de la 2e circonscription d'Omaha a montré Harris en tête dans la région la plus libérale du Nebraska, avec 53 % de soutien contre 42 % pour Trump.

Ce seul vote électoral pourrait être crucial si Harris gagne le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin mais perd les quatre États swings du Sud-Ouest – l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord. Cela pourrait la laisser avec 269 votes électoraux – et un autre du Nebraska pourrait lui donner les 270 nécessaires pour gagner la Maison Blanche.

Un autre sondage CNN réalisé par SSRS publié vendredi a montré les deux candidats à égalité en Caroline du Nord, à 48 % chacun. Trump ne dispose que de voies limitées pour gagner s'il ne conserve pas la Caroline du Nord – l'État où il a remporté sa victoire la plus serrée en 2020. Et le sondage CNN a montré que le candidat républicain à la gouverneure, Lt. Gov. Mark Robinson, en difficulté pour suivre son rival démocrate.

Les républicains insistent sur les crimes des immigrants sans papiers

La campagne de Trump et le Comité national républicain ont organisé une conférence de presse avant la visite de Harris en Arizona, mettant en avant trois mères de personnes tuées par des immigrants sans papiers ou des overdoses accidentelles de fentanyl qui ont blâmé Harris pour ce qu'elles ont appelé un manque de responsabilité en matière de sécurité aux frontières.

"Endiguer les groupes criminels internationaux et renforcer nos frontières ne m'est pas étranger, et c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps," a-t-elle déclaré. "J'ai déjà abordé cette question et je compte la maintenir en tête de mes priorités."

Ce rapport a été amélioré grâce aux efforts de Priscilla Alvarez, Ali Main, Ariel Edwards-Levy et Kit Maher de CNN.

Malgré les allégations de Trump, les non-citoyens ne peuvent pas voter aux élections américaines, et ses accusations contre les Démocrates qui laisseraient entrer des immigrants illégaux pour voter sont trompeuses. Le débat sur l'immigration et la sécurité aux frontières entre Harris et Trump a décalé l'attention du scrutin présidentiel de 2024, les deux partis préparant leurs colistiers pour prendre la lumière des projecteurs.

