- Harris aspire à la position de "Président pour chaque citoyen américain".

Candidate à la présidence Kamala Harris représentera tous les citoyens des États-Unis et réparera la fissure dans la nation. "Je m'engage à servir comme président pour chaque Américain", déclare un extrait du discours très attendu de Harris lors de la Convention nationale démocrate à Chicago. "Cette élection offre à notre pays une chance précieuse et éphémère de laisser derrière nous l'hostilité, le sarcasme et les disputes divisives du passé", déclare le discours. Le pays a la possibilité de progresser "non pas en tant qu'adhérents d'un parti politique ou d'un groupe particulier, mais en tant qu'Américains". Harris aspire à être un leader qui "guide et écoute, est pragmatique, raisonnable et a une dose de bon sens", suggèrent les extraits. Elle défendra toujours le peuple américain.

Le discours de Harris à Chicago est prévu pour les premières heures du jour allemand.

