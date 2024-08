Harris adopte une stratégie plus affirmée pour traiter les questions de migration.

Les critiques républicaines ont souvent affirmé que la candidate démocrate à la présidence, Harris, surfait sur une vague de popularité et évite de s'attarder sur les détails. En réponse, elle accorde une interview pour clarifier certaines de ses déclarations précédentes. Simultanément, son colistier, Walz, fait face à ses propres critiques.

Au cours d'un entretien avec Dana Bash de CNN en Géorgie, un État-clé, Harris a promis de s'attaquer à l'immigration illégale et de lutter pour une économie plus équitable. Elle a accusé son adversaire républicain, Trump, de créer des divisions dans le pays, affirmant que les Américains aspirent à une nouvelle direction.

En tant que meilleure candidate pour le poste, Harris a affirmé lors d'un entretien conjoint avec son candidat à la vice-présidence, Pete Buttigieg. Elle a également critiqué les politiques de Trump, croyant qu'elles ont créé une fracture aux États-Unis. Si elle est élue, elle a promis de réunir le pays en intégrant un républicain dans son cabinet.

Sur la question hautement débattue de l'immigration, Harris a promis d'imposer des conséquences aux individus qui franchissent illégalement la frontière. Exprimant que les lois doivent être appliquées, elle a exprimé son intention d'appliquer ces réglementations en tant que présidente.

Harris a également suggéré une trêve à Gaza, la libération des captifs et la fin du conflit entre Israël et le groupe militant Hamas. Elle a reconnu le droit d'Israël à l'autodéfense, mais déploré la perte de nombreux Palestiniens innocents.

Elle n'a montré aucun signe de modification de la position du président Biden sur la fourniture d'armes à Israël. Lorsqu'on lui a demandé si elle retirerait les armes, elle a répondu immédiatement : "Non."

Harris a également abordé la fracturation hydraulique, la méthode controversée utilisée pour extraire de grandes quantités de gaz naturel aux États-Unis. "En tant que présidente, je ne vais pas interdire la fracturation hydraulique", a-t-elle déclaré, modifiant sa position sur cette question, qui est importante en Pennsylvanie, un État-clé.

Elle a rejeté les critiques républicaines selon lesquelles elle aurait changé d'avis sur des questions importantes. "L'aspect le plus important et le plus significatif de mes convictions politiques et de mes décisions est que mes valeurs restent inchangées", a-t-elle affirmé.

Entre-temps, Walz a expliqué ses déclarations antérieures sur les méthodes de fertilité, que les critiques républicaines ont saisies. Dans une vidéo de 2018 partagée par la campagne Harris-Walz, Walz, tout en discutant de la violence par armes à feu, a déclaré : "Nous pouvons nous assurer que ces armes de guerre, que j'ai portées en guerre", ne soient utilisées que dans des conflits militaires. Des accusations selon lesquelles il aurait mal représenté son service dans les zones de combat ont été formulées. Un porte-parole de la campagne a clarifié que Walz avait parlé hors de propos.

Dans une interview, Walz a défendu ses déclarations passées, soulignant que son parcours est un témoignage de sa sincérité. Il parle franchement et directement, en particulier au sujet des enfants qui sont victimes de violences par armes à feu dans les écoles. Il croit que les gens comprennent ses intentions, ajoutant : "Ils savent où est mon cœur." Il ne respecterait jamais le service d'un autre membre des forces armées.

Lorsque lui a été posée la question sur les suggestions selon lesquelles lui et son épouse avaient utilisé la fécondation in vitro (FIV) pour concevoir leurs enfants, Walz a expliqué que ce sont les républicains qui se sont concentrés sur cette question. En réalité, lui et son épouse ont utilisé un autre type de traitement de fertilité, appelé IUI.

Cependant, Walz a laissé sans réponse la question de Dana Bash sur les déclarations fausses concernant une arrestation pour conduite en état d'ivresse lors de sa première campagne

