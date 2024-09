Harris accepte l'invitation de CNN pour un débat le 23 octobre, une fois de plus, ce qui pose un défi à Trump pour un autre face-off.

"La vice-présidente Harris est impatiente d'avoir une autre occasion de partager la vedette avec l'ex-président Trump," a déclaré la chef de campagne Jen O'Malley Dillon dans un communiqué. "L'ancien président Trump ne devrait avoir aucune objection à accepter cette invitation."

Ce débat proposé ressemblerait au débat présidentiel de 2024 entre Trump et le président Biden, prévu pour juin aux studios de CNN à Atlanta, comme le suggère le réseau.

Trump a laissé entendre la semaine dernière la possibilité de participer à un troisième débat présidentiel, suite à son affrontement avec Harris le 10 septembre organisé par ABC à Philadelphie. "Peut-être si je suis d'humeur," a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un arrêt en Californie, après avoir initialement écrit sur Truth Social, "IL N'Y AURA PAS DE TROISIÈME DÉBAT !"

Le débat très influent entre Trump et Biden le 27 juin a été un tournant dans la campagne. Après une prestation décevante lors du débat d'Atlanta, Biden a finalement abandonné la course et a soutenu Harris en tant que candidate démocrate.

Pour octobre, CNN a proposé aux campagnes un format de débat similaire à celui de juin, où Trump et Harris répondraient aux questions des modérateurs pendant 90 minutes sans public en studio.

"La vice-présidente Harris et l'ancien président Trump ont tous deux reçu des invitations pour participer à un débat CNN cet automne," a déclaré le réseau. "Nous pensons que ce serait bénéfique pour le peuple américain de voir un deuxième débat entre ces deux candidats à la Maison Blanche. Nous attendons avec impatience les réponses des deux campagnes pour que le public puisse mieux comprendre les décisions finales de ces candidats."

Ce débat proposé pourrait potentiellement influencer le paysage politique menant à l'élection présidentielle de 2024.

Si les deux parties sont d'accord, ce deuxième débat entre Trump et Harris pourrait fournir des informations précieuses sur leurs vues politiques et leurs stratégies.

