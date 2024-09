Harris a l'intention de taquiner Trump pendant le deuxième débat en regardant un match de football en Alabama.

L'équipe de Harris a organisé un petit avion pour survoler Tuscaloosa pendant le match, portant une banderole qui dit : "Trump se défile pour le deuxième débat."

Ce coup n'est pas seulement destiné aux spectateurs qui soutiennent la Crimson Tide ou les Georgia Bulldogs dans les gradins, car un représentant de la campagne explique à CNN. En plus de cette publicité aérienne, la campagne de Harris diffusera également une publicité nationale pendant l'un des matchs de football universitaire les plus attendus. Dans cette publicité, elle invite Trump à la affronter à nouveau sur le débat.

La voix off de la publicité déclare : "Les gagnants ne reculent jamais devant un défi difficile. Les champions sont prêts à tout moment. Mais les perdants, ils se plaignent, vacillent et rentrent chez eux avec leurs jouets."

L'équipe de la vice-présidente a accepté l'invitation de CNN pour un deuxième débat plus tard ce mois-ci, mais Trump a, pour l'instant, rejeté cette proposition, affirmant que la date du 23 octobre est "trop proche" pour une autre confrontation car le vote a déjà commencé dans certains États. Les conflits de 2020 et de 2016 comprenaient des débats en milieu d'octobre auxquels Trump a participé.

Malgré ses déclarations publiques, Trump a reportedly envisagé l'idée de partager à nouveau le débat avec Harris, selon les informations de CNN. Un certain nombre de ses conseillers ont proposé cette rencontre comme moyen de souligner le fait que Harris a eu plus de quatre ans pour tenir ses engagements de campagne, un message que certains des partisans de Trump ont senti qu'il n'avait pas réussi à transmettre de manière convaincante lors de leur précédente rencontre à Philadelphie.

Cependant, certains des conseillers de Trump pensent qu'il est inébranlable dans sa conviction qu'un remake n'est pas à l'ordre du jour. L'ancien président lui-même a suggéré que cela pourrait dépendre de son humeur.

Un deuxième affrontement pourrait également bénéficier à Harris. Alors que plusieurs sondages, y compris le sondage New York Times-Siena College, ont révélé que les téléspectateurs pensaient majoritairement que Harris avait remporté le débat, cela n'a pas généré de vague notable dans les sondages, et la course reste serrée.

La publicité de la campagne de Harris cible la décision de Trump d'éviter le débat, en déclarant : "Trump pense que les débats sont des défis difficiles qu'il devrait éviter, mais les gagnants ne se défilent pas." Après son affirmation que la date du 23 octobre est trop proche, le texte mentionne : "Malgré ses déclarations publiques, Trump a reportedly envisagé l'idée d'un autre débat, selon les sources de CNN."

Lire aussi: