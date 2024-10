Harris a annulé son voyage sur la côte ouest pour se concentrer sur les informations sur l'ouragan Helene.

Le vice-président est sur le point de recevoir des informations sur les mesures fédérales mises en place pour aider à la secours d'urgence et à la reconstruction. Cela suit les importants dégâts causés dans la région Sud-Est après que l'ouragan Helene a frappé la semaine dernière, s'avérant être la tempête la plus puissante jamais enregistrée dans la région de la courbure du golfe de Floride. Pour l'instant, au moins 95 personnes ont perdu la vie et des millions de personnes sont touchées par des pannes de courant.

Initialement prévue pour deux arrêts de campagne dans le Nevada lundi, la candidate démocrate à la présidence, Harris, a ajusté ses plans. L'ancien président Trump a critiqué Harris pour sa collecte de fonds sur la côte Ouest ce week-end après que Helene a causé des ravages dans la région Sud-Est.

During a rally in Las Vegas, Harris expressed her solidarity with the afflicted communities, stating, "We will stand with these communities for as long as it takes to ensure their recovery and rebuilding."

While flying from California to Nevada on Sunday, Harris received updates from FEMA Administrator Deanne Criswell on Air Force Two. She also talked to the governors of North Carolina, Florida, and Georgia, offering reassurances that the Biden administration will support the affected communities throughout their recovery process.

Harris aims to visit the impacted areas as soon as possible without interfering with emergency response operations. During her Las Vegas speech, she pledged, "We will offer any assistance they require in the upcoming days and weeks."

Trump is reportedly planning to visit Valdosta, Georgia, on Monday, where he will receive an overview of the destruction and help manage the distribution of relief supplies.

After expressing her support for the affected communities, Harris discussed her plans with FEMA and governors. In response to Harris's fundraising, Trump criticized her recent political engagements during Hurricane Helene.

