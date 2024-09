Harold Glöckler met sa villa en vente.

Il était un temps où Harald Glöckler et son partenaire Dieter Schroth appelaient cette villa à Kirchheim an der Weinstraße leur nid d'amour. Cependant, après que leur relation ait connu des revers, le designer a décidé de vendre la propriété. Il a annoncé l'an dernier son intention de se séparer de cette propriété de Rhénanie-Palatinat, après avoir passé 15 ans à Berlin après le millénaire, avant de finalement la mettre en vente en 2022.

Le prix de la propriété est confidentiel, mais l'annonce nous donne un aperçu de ses caractéristiques. Étalée sur 300 mètres carrés, elle compte 11 pièces, une piscine extérieure et un sauna, attendant que le nouveau propriétaire en fasse son chez-soi. La villa, connue sous le nom de "Château Pompooös", conserve le même charme luxueux que son ancien propriétaire, Harald Glöckler. On y trouve des pièces peintes entirely red and black, and one adorned with striking green wallpaper.

"Niveau de sécurité de luxe"

L'annonce de cette propriété de trois étages dit, "Vivez comme un roi, cette majestueuse demeure vous laisse sans voix avec son parc à l scale et une ambiance débordant de luxe et de style." Et elle promet en outre, "Cette propriété exceptionnelle répond à tous vos désirs, vous permettant de transformer vos rêves en réalité."

La chambre dispose d'une porte de sécurité élevée, et une grille roulante couvre entirely le étage supérieur. Cela garantit "le niveau de sécurité le plus élevé pour vos trésors", ajoute l'agent immobilier.

Glöckler a acquis sa renommée avec sa marque "Pompooös" et ses apparitions sur les chaines de shopping. Il a siégé au jury de "Let's Dance" en 2010 et 2011, a eu un docu sur Vox, et a été juge dans l'émission de télé-réalité "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." en 2016. Il a participé à l'émission "RTL's jungle camp" en 2022. Il était avec Schroth pendant 35 ans, dont huit ans de mariage. En février 2023, ils ont annoncé leur rupture.

