Harley-Davidson rejette les programmes de diversité suite à une réaction substantielle des opposants conservateurs aux initiatives DEI.

Harley-Davidson a annoncé lundi qu'elle mettait fin à ses initiatives de diversité et de progressisme au sein de l'entreprise. La célèbre marque américaine rejoint une liste croissante de grandes entreprises qui retirent leur soutien aux politiques DEI qu'elles avaient récemment endossées.

Harley-Davidson s'est retrouvée sous le feu des critiques en ligne de la part de Robby Starbuck, un activiste conservateur influent, qui a réussi à contester les politiques DEI de différentes entreprises américaines.

Dans un communiqué publié sur leur plateforme, Harley-Davidson a exprimé sa déception face à la rhétorique négative qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et qui vise à diviser leur communauté.

L'entreprise a clarifié qu'elle avait arrêté ses opérations DEI depuis avril 2024 et qu'elle n'avait actuellement pas une telle fonction. Elle a également déclaré qu'elle n'avait plus de quotas de recrutement ou d'objectifs de dépenses en matière de diversité des fournisseurs.

Cependant, l'entreprise a exprimé son intention de réexaminer ses partenariats avec des organisations externes et de mettre en place un système d'approbation centralisé pour ces relations. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait éventuellement mettre fin à certains parrainages, notamment les événements de la fierté LGBTQ+, car elle souhaite désormais se concentrer uniquement sur le développement du sport motocycliste.

De plus, Harley-Davidson a annoncé sa décision de mettre fin à ses relations avec la Campaign for Human Rights.

L'entreprise a réaffirmé son engagement à écouter tous les membres de sa communauté dans son communiqué.

Starbuck a initialement exprimé ses préoccupations concernant l'entreprise sur les réseaux sociaux il y a moins d'un mois.

"Il est temps d'exposer Harley-Davidson", a écrit Starbuck le 23 juillet, en listant environ 20 exemples de la manière dont l'entreprise était "trop woke". Cela incluait le soutien de Harley-Davidson à un bootcamp pour entrepreneurs LGBTQ+, la donation à United Way et l'objectif de diversifier sa force de travail dans le cadre de sa stratégie pour élargir sa base de motards.

Des leaders de droite tels qu'Elon Musk ont amplifié les publications sur les réseaux sociaux de Starbuck.

Harley-Davidson n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Cette histoire est encore en développement et sera mise à jour.

