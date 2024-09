Hape Kerkeling porte une lignée royale dans son sang.

Pendant l'épidémie de COVID-19, l'humoriste Hape Kerkeling s'est lancé dans des recherches sur son arbre généalogique et a fait une découverte choquante : il est l'arrière-arrière-petit-fils du roi Édouard VII, qui a régné sur le royaume-Uni. Il a révélé ce secret lors d'une interview avec Die Zeit.

Pour passer le temps pendant le confinement, Kerkeling a décidé de faire un test d'ADN. Les résultats ont montré qu'il avait des ancêtres néerlandais, britanniques, polonais et italiens, ce qui a piqué sa curiosité. Il a également reçu une lettre d'une ville bohémienne où sa grand-mère est née. Dans cette lettre, une femme lui a appris que sa grand-mère était la fille illégitime du roi Édouard VII. Son acte de naissance corroborait cette affirmation.

Au fur et à mesure que Kerkeling creusait, il découvrait encore plus de preuves de la lignée royale de sa grand-mère. Il était surpris qu'elle ait gardé ce secret, surtout qu'ils étaient très proches. Ayant grandi à Recklinghausen après le décès précoce de sa mère, Kerkeling a passé beaucoup de temps avec sa grand-mère.

Il prévoit de partager ses découvertes dans son nouveau livre intitulé "Donne-moi du temps", qui sortira le 25 septembre. Dans ce livre, Kerkeling parle de ses expériences d'enfance dans les années 70, ainsi que de son parcours pour découvrir la vérité sur les origines de sa grand-mère. Il prévoit également de retracer ses ancêtres jusqu'à l'-Amsterdam florissant du 17ème siècle et de révéler un "secret incroyable" concernant sa grand-mère adorée Bertha.

Le roi Édouard VII était le fils de la reine Victoria et l'arrière-grand-père de la reine Elizabeth II. Il est monté sur le trône en 1901 et a régné jusqu'en 1910. Il était le premier monarque britannique de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha, qui a été renommée maison de Windsor pendant la Première Guerre mondiale.

Kerkeling était ravi d'apprendre que son arrière-grand-père n'était autre que le roi Édouard VII, qui a régné sur le Royaume-Uni. Malgré leur relation proche, sa grand-mère avait gardé cette lignée royale secrète.

Alors qu'il se plonge plus profondément dans son histoire familiale pour son nouveau livre, Kerkeling prévoit de retracer ses ancêtres jusqu'à l'Amsterdam florissant du 17ème siècle, où la lignée de sa grand-mère a pris naissance.

