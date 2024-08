- Hapag-Lloyd est nettement moins rentable

Géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd a présenté des résultats significativement inférieurs à ceux de l'année dernière, comme prévu. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a chuté au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 808 millions d'euros à 450 millions d'euros, selon le rapport financier semestriel. Le résultat est passé de plus d'un milliard d'euros à 434 millions d'euros. La société a invoqué des conditions de marché considérablement modifiées suite à la fin de la pandémie de COVID-19, pendant laquelle les compagnies de navigation pouvaient facturer des tarifs de fret élevés.

Cependant, le chiffre d'affaires du groupe a légèrement augmenté au deuxième trimestre - passant d'environ 4,4 milliards d'euros à la même période de l'année dernière à environ 4,5 milliards d'euros. En raison de la demande et des tarifs de fret inattendus, la direction avait déjà relevé ses prévisions en juillet. Le PDG Rolf Habben Jansen a décrit la première moitié de l'année comme "très bonne" dans un communiqué.

La société a passé de nombreuses commandes de nouveaux navires et conteneurs pour sa flotte, a déclaré Jansen. "Cela nous a aidés à répondre à la demande de capacité supplémentaire due à la situation de sécurité dans le détroit de Bab el-Mandeb et au contournement des navires autour du cap de Bonne-Espérance." Pour la deuxième moitié de l'année, la société prévoit de se concentrer sur la croissance, entre autres choses.

À la fin de la première moitié de l'année, la flotte de la plus grande société de transport maritime allemande comptait 287 navires porte-conteneurs, 29 de plus qu'il y a un an.

La baisse de l'EBIT peut être attribuée aux conditions de marché transformées, selon Hapag-Lloyd, qui diffèrent considérablement de celles rencontrées à la fin de la pandémie de COVID-19. Despite the challenging market conditions, the company's revenue managed to slightly increase during the second quarter.

