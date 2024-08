Hansi Flick obtient une nouvelle star pour le Barça

Hansi Flick reflechit sur ses premières semaines positives en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Avec l'arrivée de Dani Olmo, l'ancien entraîneur de Bayern ajoute une autre star à la course au titre du Barça. Entre-temps, Robert Lewandowski explique pourquoi l'ADN de Flick convient parfaitement au Barça.

Hansi Flick avait l'air détendu. Patient, le nouvel entraîneur du FC Barcelone signait des autographes pour les fans, serrait la main de l'agent de Milan, Zlatan Ibrahimovic, dans les catacombes du M&T Bank Stadium de Baltimore, et discutait de son premier voyage réussi avec le nouveau club. Seule la grande transfert imminent des Catalans laissait le 59 ans complètement indifférent à la fin de la tournée aux États-Unis.

"Dani Olmo ? Ce n'est pas le jour de parler de cette affaire", a déclaré Flick après la défaite aux tirs au but 3-4 contre l'AC Milan. Alors que le champion d'Europe était déjà à Barcelone pour la visite médicale, Flick a embarqué dans l'avion avec l'équipe du Barça dans la nuit, rentrant chez lui - et avait de nombreuses observations positives à emporter avec lui.

"We're on the right track", a déclaré l'ancien entraîneur national, sous lequel les Catalans visent à nouveau des titres après une saison sans en gagner. Cela fait plus d'un mois que Flick a pris ses fonctions, et son style était déjà visible dans les matchs contre Manchester City (4-1 aux tirs au but), Real Madrid (2-1) et Milan (2-2 après 90 minutes).

Les joueurs aiment ça. "Hansi convient au FC Barcelone, on peut déjà le voir dans les premières semaines", a déclaré l'attaquant star Robert Lewandowski, qui a marqué deux fois contre Milan en temps réglementaire, à "Sport Bild". Sous Flick, le Polonais a remporté le triplé avec le Bayern Munich en 2020. "Je suis très heureux et satisfait de travailler à nouveau avec Hansi. Je pense que nous aurons une grande saison et que nous tiendrons une coupe à la fin."

Et les chances de cela augmentent avec la signature prochaine d'Olmo. Le joueur de 26 ans de RB Leipzig est arrivé à Barcelone mardi soir pour la visite médicale. Le montant du transfert est reportedly de 55 millions d'euros plus des bonus.

Le champion d'Europe a été pris dans l'académie de jeunes du FC Barcelone à l'âge de neuf ans, avant de rejoindre le club de première division croate Dinamo Zagreb à l'âge de 16 ans. À Leipzig, Olmo s'est développé en un joueur exceptionnel en quatre ans - il est maintenant sur le point d'ajouter plus d'éclat à l'attaque de Flick aux côtés de Lewandowski, du sensationnel Lamine Yamal et du capitaine de l'équipe nationale Ilkay Gündogan.

Lewandowski pense que le transfert convient également à la philosophie de Flick, soutenue par son équipe Heiko Westermann, Toni Tapalovic et Marcus Sorg. "L'ADN du club est de fournir du spectacle", a souligné Lewandowski, "et l'approche offensive de Hansi convient très bien à cela".

L'enthousiasme de Flick était palpable lorsqu'il a accueilli Dani Olmo au FC Barcelone, renforçant ainsi les aspirations du titre de l'équipe. Avec l'arrivée d'Olmo, le style offensif de Flick qui priorise le spectacle se mariera avec succès avec l'ADN traditionnel du club, comme l'explique Robert Lewandowski.

