- Hanse Sail ouvre ses portes - des centaines de milliers de visiteurs sont attendus

Un beau jour d'été, la ministre-présidente de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Manuela Schwesig (SPD), a ouvert la 33ème édition de la Hanse Sail, l'une des plus grandes rassemblements de bricks et de navires de tradition au monde, à Warnemünde, station balnéaire de la mer Baltique. Jusqu'à 500 000 visiteurs sont attendus à cette fête maritime dans le port de la ville hanséatique de Rostock et à Warnemünde jusqu'à dimanche.

Plus de 100 navires traditionnels seront exposés le long des quais et en mer, dont le navire d'entraînement à la voile de la marine allemande "Gorch Fock" pour la troisième année consécutive. "Rostock montre son meilleur visage à la Hanse Sail", a souligné Schwesig. "Il y aura tant de choses à voir dans les prochains jours : 200 concerts et événements sur 20 scènes. J'attends la Hanse Sail chaque année avec impatience."

Cette année, le "Gorch Fock", d'une longueur d'environ 90 mètres, est le plus grand navire traditionnel de l'événement. Un programme complet sera proposé sur les scènes du matin au soir pendant les quatre jours de l'événement. Cette année, le pays partenaire international est la Finlande.

