- Hansa Rostock a récemment acquis deux nouveaux membres de l'équipe.

Le club de football de troisième division FC Hansa Rostock a renforcé son effectif avec deux nouvelles recrues à l'approche de la date limite des transferts. Le défenseur de 20 ans King Samuel Manu arrive en prêt de Fortuna Düsseldorf pour une saison. L'attaquant de Borussia Mönchengladbach Ryan Naderi a rejoint officiellement FC Hansa Rostock à titre définitif. Le club a annoncé ces transferts samedi, sans rivel les montants des transferts ou la durée du contrat de Naderi.

Amir Shapourzadeh, directeur sportif du club, a salué le attaquant de 1,93 m, déclarant : "Ryan est un avant-centre typique avec beaucoup de marge de progression. Despite sa taille, c'est un joueur en forme et habile qui apporte de l'énergie, de la variété et de l'intelligence à l'équipe." Manu et Naderi sont les 14e et 15e recrues depuis la relégation du club en deuxième division.

L'arrivée de Ryan Naderi marque une période de forte activité sur le marché des transferts pour FC Hansa Rostock, qui continue de renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison. Avant cela, l'accord de prêt de King Samuel Manu tombe également dans la 'période de transfert', lui permettant de contribuer à FC Hansa Rostock pour la prochaine campagne.

