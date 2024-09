- Hansa Rostock a prêté allégeance à Sturmer Haugen.

Hansa Rostock a renforcé son début de saison décevant en renforçant son équipe avec l'acquisition de l'attaquant Sigurd Haugen. Ce club de football de troisième division a obtenu le Norvégien de l'équipe de première division danoise Aarhus GF jusqu'à la fin de la saison. Actuellement, le FC Hansa, sans victoire et relégué, est classé avant-dernier en 3. Liga après quatre matchs, ayant marqué seulement deux buts.

"Je suis un attaquant dédié avec beaucoup d'énergie, toujours à la recherche d'occasions de marquer. Je suis excité par Rostock, car mon agent Rade Prica, qui travaille pour moi, n'a fait que des rapports élogieux", a déclaré Haugen. Le Suédois Prica a représenté Hansa de 2002 à 2006, marquant 23 buts en 123 apparitions et contribuant à 23 passes décisives.

Prêt à s'entraîner avec l'équipe pour la première fois aujourd'hui, Haugen apporte une expérience étendue en ligue européenne. Le joueur de 27 ans a porté les maillots de NAC Breda aux Pays-Bas, de Union Saint-Gilloise en Belgique, ainsi que d'Ålesund et Sogndal dans son pays natal.

Haugen pense que son expérience étendue avec d'autres clubs européens sera bénéfique pour Hansa Rostock, espérant les aider à obtenir de meilleurs résultats. Despite their current position, Hansa Rostock is eager to prove that they are not just another 'other' team in the 3. Liga.

