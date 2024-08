- Hansa confirme que le sponsor veut mettre fin à son contrat plus tôt.

Troisième division de football : le club Hansa Rostock perd son principal sponsor. Il reste à clarifier juridiquement si cela est possible avant la fin du contrat. "Il est exact que notre principal et partenaire de maillot 28 BLACK souhaite mettre fin à la coopération avec le F.C. Hansa Rostock avant la fin du contrat le 30.06.2025", a confirmé le club dans un communiqué.

Le club "ressent deeply" cette décision et se réfère à une partenariat marketing très réussi, notamment avec 36 000 maillots vendus.

Le journal "Ostsee" a rapporté initialement que la société de boissons Splendid Drinks AG avait résilié le contrat de 2022 sans préavis et arrêté ses paiements. La société fait la publicité de sa marque d'énergie "28 Black" sur les maillots.

Rapport : les troubles des fans sont supposés être la raison du retrait

La raison supposée du retrait est les troubles réguliers des fans de Hansa dans le passé. La société craint des dommages à son image et à sa marque, a écrit le journal "Ostsee". Aucun détail n'a été donné dans le communiqué de Hansa.

"We are also very surprised that this sensitive topic has become public," the club wrote on its website. Until the morning, we were in intensive talks with "28 Black" to find a solution in a constructive dialogue with the responsible persons of "28 Black" and to coordinate a joint communication. "Unfortunately, this was not successful."

Le sponsor reste sur le maillot pour l'instant

À la demande expresse du principal et du partenaire de maillot, toutes les mesures publicitaires et présences dans et autour de l'Ostseestadion et dans les magasins de fans de Hansa doivent être complètement neutralisées, a annoncé Hansa. Cette demande a déjà été partiellement satisfaite lors du match à domicile samedi dernier contre VfB Stuttgart II (1:1).

Les droits de partenaire publicitaires libérés seront commercialisés sans restriction ailleurs. "28 Black" restera sur les maillots et les vêtements de l'équipe professionnelle, des entraîneurs et du personnel jusqu'à la fin de la saison 2024/2025 en cours. Cela s'applique également aux articles de fans déjà produits et encore disponibles tels que les maillots et les autres vêtements textiles dans la boutique de fans de Hansa.

Le FC Hansa a une fois de plus souligné qu'il a un contrat valide avec "28 Black". En raison des conditions de licence possibles, Hansa Rostock a déjà contacté la Fédération allemande de football (DFB). Le conseil d'administration du club exclut des effets négatifs sur la licence et la planification budgétaire pour la saison en cours. Selon le journal "Ostsee", le club devrait recevoir 750 000 euros lors de la saison en troisième division après la relégation de la deuxième division. En 2. Bundesliga, il y avait un million d'euros.

"28 Black" est toujours inscrit comme principal sponsor sur la page de présentation des sponsors du site web de Hansa. Cependant, Hansa Rostock n'est plus listé en tant que partenaire sur la page d'accueil de "28 Black". On y présente le champion du monde de basket Dennis Schröder comme figure publicitaire la plus importante, ainsi que l'équipe de basket-ball de Bundesliga Löwen Braunschweig, les joueurs de futsal de HSV et le Darmstadt 98, où le logo de la marque est visible sur les manches du maillot.

Le FC Hansa a présenté Splendid Drinks AG avec la marque 28 BLACK en tant que nouveau principal sponsor à la fin du mois de mai 2022. La coopération a été conclue pour trois ans et ne concernait pas uniquement l'équipe professionnelle. L'engagement incluait également les domaines de la jeunesse et des femmes.

Malgré l'incertitude juridique concernant la résiliation anticipée du contrat, le FC Hansa regrette deeply la décision de 28 BLACK de mettre fin à leur partenariat marketing réussi. La coopération en cours avec 28 BLACK restera visible sur les maillots et les vêtements de l'équipe du club de troisième division, comme prévu dans le contrat de 2022.

