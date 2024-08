- Hansa, basée à Rostock, décide de mettre fin à sa relation professionnelle avec son PDG.

Football Le club de troisième division FC Hansa Rostock a résilié le contrat de son président, Robert Marien, avant l'échéance prévue. Marien avait été renvoyé à la fin du mois de mai après la relégation du club en deuxième division. Il avait temporairement démissionné en raison de problèmes de santé en janvier. Son contrat était prévu pour se terminer en 2025.

À la place d'un nouveau conseil d'administration, Jürgen Wehlend, agissant en tant que président par intérim, ainsi que les autres membres du conseil, Michael Meier (s'occupant des questions de jeunesse et du club) et Günter Fett (gérant la finance et l'administration), assureront temporairement la gestion du club.

Le club cherche des candidats pour le poste vacant, car d'autres personnes qualifiées sont envisagées pour le rôle. Cependant, le président par intérim actuel, Jürgen Wehlend, a exprimé son intention de se concentrer sur les besoins immédiats du club plutôt que de briguer le poste permanent.

Lire aussi: