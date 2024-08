- Hanovre prévoit d'investir massivement - la dette augmente

Hanovre, capitale de Basse-Saxe, prévoit de contracter de nouvelles dettes et d'effectuer de importants investissements au cours des années 2025 et 2026. Les nouvelles dettes s'élèveront à 101 millions d'euros l'an prochain et à 82 millions d'euros en 2026, selon le nouveau double budget présenté au conseil municipal de la ville.

La dette totale, qui s'élevait à environ 1,8 milliard d'euros l'an dernier, devrait atteindre presque 2 milliards d'euros en 2025 et environ 2,05 milliards d'euros en 2026. Le double budget devrait être approuvé d'ici la fin de l'année.

Le trésorier de Hanovre, Axel von der Ohe, a souligné que les concepts de consolidation budgétaire mis en œuvre portent leurs fruits : "Pour la première fois en six ans, nous présentons un budget équilibré en termes de dépenses et de revenus." Le maire Belit Onay a déclaré : "Les crises des dernières années continuent de peser, tout comme le sous-financement chronique des budgets municipaux. Cependant, nous continuons à investir à un très haut niveau."

Le volume des investissements pour les deux années est estimé à environ 550 millions d'euros, avec environ 250 millions d'euros alloués à l'infrastructure des écoles et des jardins d'enfants, et environ 70 millions d'euros aux rues et aux pistes cyclables.

En ce qui concerne les recettes, la ville a mis en avant une forte progression de l'impôt sur le commerce : les recettes de l'impôt sur le commerce s'élèveront à 851 et 891 millions d'euros en 2025 et 2026, respectivement. Cette année, plus de 800 millions d'euros sont attendus au lieu des 720 millions d'euros Previously expected. Le projet de double budget s'élève à 3,19 milliards d'euros pour 2025 et 3,3 milliards d'euros pour 2026.

