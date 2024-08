- Hanovre élargit les zones d'interdiction des armes à feu

Hanovre, la capitale du Land de Basse-Saxe, élargit ses zones où le port d'armes à feu est interdit dans son centre-ville. Les zones restreintes existantes, mises en place il y a plus de quatre ans, seront fusionnées et étendues pour inclure la gare centrale et la principale zone piétonne. Le conseil municipal a pris cette décision.

Le port d'armes de différents types sur les voies publiques et les places entre 21h et 6h, ainsi que de manière continue à la gare principale, sera interdit dans ces zones touchées. Cette politique sera mise en œuvre en septembre. Le développement a été organisé avant l'attaque au couteau très médiatisée de Solingen.

"Un danger croissant"

"Nous devons utiliser les opportunités actuelles pour renforcer la sécurité, Especially in the city center," said Mayor Belit Onay (Greens). "Le port d'armes comme les couteaux représente un danger croissant que nous cherchons à limiter davantage par cette mesure."

Selon la ville, les haches, les hachettes, tout type de massues, les armes blanches, les gants en sable de quartz, les gants remplis de substances dures, ainsi que les gadgets de spray irritant non classés comme armes par la loi, seront également interdits.

Compte tenu de l'interdiction étendue des armes de la ville, les visiteurs doivent éviter de porter de tels objets dans le centre-ville de Hanovre, Especially around the main train station and the central pedestrian zone. Les mesures de sécurité renforcées visent à réduire les risques potentiels liés aux armes comme les couteaux, considérés comme un danger croissant dans les zones urbaines bondées.

