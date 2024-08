- Hannover subit une défaite dans leur compétition de promotion contre des prétendants potentiels à l'avancement.

Hannover 96 a connu sa première défaite en championnat de la saison en 2. Bundesliga. Après leur victoire impressionnante contre le Hambourg SV (1-0), l'équipe de Basse-Saxe a affronté les prétendants à la promotion, Fortuna Düsseldorf, et a subi une défaite 0-1 (0-0) vendredi soir.

Danny Schmidt a marqué le but victorieux pour les locaux à la 59e minute, devant 35 416 spectateurs. Il s'agit également du premier but concédé par Hannover 96 en championnat depuis la pause estivale.

Düsseldorf a dominé, tandis qu'Hannover a déçu

Düsseldorf s'est révélé être la meilleure équipe et a eu de nombreuses occasions de marquer le premier but en première période. Tim Rossmann a récupéré le ballon à Phil Neumann d'Hannover au milieu de terrain et s'est élancé vers le but d'Hannover. Max Christiansen a évité la passe à Schmidt avec un tacle glissé (14'). De plus, Dawid Kownacki de Werder Brême a frappé la barre transversale de la tête sur un coup de pied de coin (37').

Après le but de Schmidt en deuxième période, Düsseldorf a eu une autre occasion d'aggraver le score avec un tir de loin de Nicolas Gavory qui a heurté le poteau (64').

Hannover n'a pas réussi à créer d'occasions et n'a pas pu égaliser. Leur nouvelle acquisition polonaise, Bartlomiej Wdowik, a fait ses débuts pour Hannover 96 quelques heures seulement après son arrivée de SC Braga. Le latéral gauche de 23 ans est entré sur le terrain à la 69e minute.

Le résultat reflète la déception d'Hannover 96, qui a eu du mal à suivre la domination de Düsseldorf sur le terrain. Le manager d'Hannover, Andre Breitenreiter, a admis que son équipe avait été dominée et qu'elle devait apporter des ajustements tactiques.

