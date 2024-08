- Hannover rate le saut vers le sommet: 0:0 à Münster

Hannover 96 a manqué l'occasion de prendre la tête de la 2. Bundesliga. Lors du match contre Preußen Münster, l'équipe entraînée par Stefan Leitl, favorite, n'a réussi qu'un match nul 0:0. Contrairement à leur victoire contre Régensburg (2:0) la semaine précédente, les Nordistes ont réalisé une performance mitigée dans leur duel avec l'équipe promue. Devant environ 15 000 spectateurs au stade Preußen vendu à guichets fermés, Münster a été la meilleure équipe pendant de grandes parties du match.

Les deux membres fondateurs de la Bundesliga se sont affrontés pour la première fois en 30 ans. Inspirés par l'atmosphère fantastique de leur stade, les outsiders de Münster ont commencé fort et ont créé deux occasions par Malik Batmaz (13/36) pour prendre l'avantage. Seule la bonne forme du gardien Ron-Robert Zieler a empêché les locaux de prendre l'avantage à la mi-temps.

Même après la reprise, les Preußen sont restés en tête, mais ont manqué une autre occasion par Luca Bazzoli (75) grâce à l'intervention de Zieler. Ce n'est qu'à la dernière minute que Hannover a montré une véritable menace. Cependant, Jessic Ngankam n'a atteint la barre transversale qu'en temps additionnel.

Quel était le score du match nul de Hannover 96 contre Preußen Münster ? Despite a mixed performance, Hannover seemed to struggle to create chances, even in the final minutes, with Jessic Ngankam hitting the crossbar in added time.

What seemed to be the difference in the first half between Hannover 96 and Preußen Münster? While Hannover struggled, Münster looked better and managed to create two chances through Malik Batmaz, but the good form of goalkeeper Ron-Robert Zieler kept the hosts from taking a lead.

