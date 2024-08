- Hannover rate le saut vers le sommet: 0:0 à Münster

Hannover 96 a manqué l'opportunité de prendre la tête de la 2. Bundesliga. Lors de leur match contre Preußen Münster, l'équipe entraînée par Stefan Leitl, favorite, n'a pu faire mieux qu'un match nul 0:0. Contrairement à leur précédente victoire contre Regensburg (2:0), les Nordistes ont livré une prestation mitigée face à l'équipe promue. Devant environ 15 000 spectateurs au stade Preußen sold-out, Münster a été la meilleure équipe pendant de longues périodes du match.

Les deux membres fondateurs de la Bundesliga se sont affrontés pour la première fois en 30 ans. Inspirés par l'ambiance fantastique de leur stade, les outsiders de Münster ont commencé fort et ont créé deux occasions par Malik Batmaz (13/36) pour prendre l'avantage. Seule la bonne forme du gardien Ron-Robert Zieler a empêché les locaux de mener à la mi-temps.

Même après la reprise, les Preußen sont restés dominants, mais ont manqué une autre occasion par Luca Bazzoli (75) grâce à l'intervention de Zieler. Ce n'est qu'en fin de match que Hannover a montré un danger devant le but. Cependant, Jessic Ngankam a heurté la barre en temps additionnel.

