- Hannover 96 est déçu dans son parcours dans le troisième niveau, car il rencontre Arminia Bielefeld.

Le Hannover 96, un club de football de milieu de tableau, a été éliminé de la DFB-Pokal suite à une piètre performance contre Arminia Bielefeld. Les champions de la coupe de 1992 ont subi une défaite méritée de 0:2 (0:2) face à l'équipe de troisième division d'Ostwestfalen. Arminia** a inscrit les deux buts, avec André Becker qui a trouvé le fond du filet en 13e minute et Louis Oppie qui a suivi en 22e minute.

Une grave erreur de l'ancien joueur international Marcel Halstenberg a ouvert la voie au premier but de l'équipe locale. Une passe mal placée de l'ancien joueur de RB Leipzig, double vainqueur de la coupe, dans sa propre surface a permis à Marius Wölm de récupérer le ballon. Le joueur prêté par Hannover a ensuite passé le ballon à Becker, qui a facilement marqué de près.

Le deuxième but d'Arminia a également mis en scène un ancien joueur de Hannover. Oppie, qui a joué pour le club de Basse-Saxe jusqu'en 2023, a marqué sur un tir que le gardien de but de Hannover, Leo Weinkauf, n'a pas pu atteindre quelques minutes plus tard.

L'entraîneur de Hannover procède à des changements rapides

Malgré un bon début en 2ème Bundesliga avec quatre points en deux matchs, Hannover a eu du mal en coupe. L'entraîneur de 96, Stefan Leitl, a effectué deux changements dès la 37e minute. Malgré une certaine reprise du jeu, Hannover n'a pas réussi à créer de nombreuses occasions dangereuses devant le but de Bielefeld, permettant ainsi à l'équipe locale de célébrer sa qualification pour le tour suivant.

Après avoir représenté Hannover dans son équipe de jeunes, Oppie a maintenant contribué à la victoire d'Arminia contre son ancien club, montrant comment les joueurs peuvent passer d'un club à l'autre dans le système de ligue de football allemand.

