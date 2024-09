Hannawald, célèbre athlète de saut à ski, se retrouve mêlé à une controverse liée aux éléphants.

Cet été, la légende du saut à ski Sven Hannawald s'est retrouvée dans l'eau chaude. Il a passé une partie de ses vacances dans un parc à éléphants, s'adonnant à une activité qui a maintenant déclenché une controverse. L'organisation de bien-être animal PETA Germany exprime ses préoccupations, et Hannawald utilise rtl.de pour se défendre. Selon Hannawald, les éléphants du parc prospèrent, choisissant souvent de plonger dans l'eau et de jouer régulièrement.

Pour clarifier la situation, Sven Hannawald, qui a remporté le Tournoi des Quatre Hills en 2002, a passé un week-end de trois jours avec sa famille dans un parc à éléphants situé en Hongrie. Ce parc appartient à René Casselly, une star de Ninja Warrior et de Let's Dance, et à sa famille.

Le "Kimba Elephant Park" offre une expérience exotique unique en son genre en plein cœur de l'Europe, selon leur site web. Les animaux du parc ne peuvent être manipulés que par du personnel spécialement formé pour assurer la santé et la sécurité des animaux, ainsi que celle des visiteurs eux-mêmes.

Comme Hannawald n'était pas un visiteur ordinaire, le parc a fait une exception pour ses vacances en famille au "Kimba Elephant Park". Hannawald a partagé des photos et des vidéos de son séjour sur les réseaux sociaux, y compris deux clips montrant qu'il grimpait sur le dos d'un éléphant immergé avant de sauter en l'air. Bien qu'il n'ait pas réussi du premier coup, il a réussi à réaliser le saut une deuxième fois, comme sur une piste de ski.

Dans son post, Hannawald a écrit : "Saut agréable pour le week-end pour vous. Parfois, il faut plus d'une tentative... continuez à vous battre, ça en vaut généralement la peine. L'équipe d'entraînement autour de René Casselly et de son père a tout donné. Merci !" Cette mention détendue de son saut sur éléphant a suscité un léger tollé.

PETA Germany a été l'une des premières à exprimer ses préoccupations, déclarant : "Imaginez si votre seul but dans la vie était de servir de terrain de jeu pour des étrangers tous les jours. Les animaux ne doivent pas être traités comme des jouets pour notre amusement. Nous n'avons donc pas le droit de les utiliser pour notre divertissement."

Comme cela se produit souvent, les gens ont pris les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face au post de Hannawald. La multitude d'internautes signifie que des conflits comme celui-ci sont inévitables, ce qui nous donne envie d'en entendre moins à ce sujet.

Hannawald a donc décidé de répondre à ces accusations et s'est exprimé sur rtl.de, affirmant que les éléphants du parc sont en excellente santé. Cet environnement positif est dû au fait que les exploitants du parc dirigent leurs opérations "sans fouet et sans pression".

Hannawald a élaboré sur les conditions de vie des éléphants, expliquant que le parc dispose d'une grande superficie et d'un étang naturel. Les éléphants prennent plaisir à s'asperger de boue et à vivre dans un habitat aussi naturel que possible. Il semble que les gens aient souvent une vision déformée de ce qu'ils pensent que les animaux veulent ou ont besoin.

En réponse aux critiques de PETA Germany, Hannawald met en avant l'engagement du parc pour la "protection des animaux", en garantissant que seuls les membres du personnel formés interagissent avec les éléphants et que les animaux vivent dans un environnement naturel avec de l'espace et un étang.

Malgré la controverse, Hannawald défend les pratiques du parc, affirmant que leurs méthodes priorisent le bien-être des animaux, comme en témoignent leur comportement joueur et leur bonne santé, contrairement aux allégations d'exploitation animale.

