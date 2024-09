Hannah Hampton, connue comme l'une des meilleures gardiennes de buts du monde, continue de lutter contre les déversements d'eau accidentels.

Somehow, Hampton s'est transformée en l'une des meilleures gardiennes de but à l'échelle mondiale, et elle ne peut pas vraiment expliquer comment elle a réussi à surmonter de tels obstacles.

Lors d'une interview avec CNN Sport, Hampton a partagé son histoire inspirante qui a commencé par de multiples interventions chirurgicales à l'hôpital pour enfants de Birmingham avant qu'elle n'ait trois ans. “Je suis née avec un strabisme”, a-t-elle expliqué, ajoutant : “Ils ne sont pas entièrement corrigés.”

Les interventions n'ont pas été entirely réussies ; elle ne peut pas percevoir la profondeur dans sa vision, ce qui pourrait être un handicap important pour toute personne dépendante de la coordination main-yeux.

“Si je voulais verser de l'eau dans un verre”, a-t-elle plaisanté, “et que je ne tiens pas le verre dans lequel je verse, alors je le rate complètement.”

Hampton a ri en se souvenant d'une anecdote amusante lors d'un dîner de l'équipe Chelsea lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis : “J'étais en train de servir de l'eau à tout le monde et j'ai completely raté ma cible et aspergé toute la table. Tout le monde riait de moi parce que, évidemment, ils savaient pourquoi !”

Quand Hampton avait cinq ans, sa famille a déménagé d'Angleterre en Espagne, et c'est là qu'elle est tombée amoureuse du football. Elle regardait souvent Villarreal avec son père, admirant des stars comme Santi Cazorla et Marcos Senna.

Le premier souvenir de Hampton avec un ballon à ses pieds était un ballon gonflable sur le côté pendant les matchs de son frère, et finalement, quand elle a commencé à jouer avec ses amis dans la cour de récréation, elle a su que le football était une passion qu'elle voulait poursuivre.

À cette époque, le jeu féminin n'était pas aussi bien financé ou populaire qu'il ne l'est maintenant, alors elle rêvait grand. “Je pensais toujours que je serais la première femme à jouer dans l'équipe d'Angleterre (masculine), parce que je ne savais même pas qu'il y avait une équipe féminine ! Une fois que j'ai découvert, c'était mon rêve et mon ambition immédiate.”

De telles ambitions semblaient impossibles, considérant ses difficultés avec d'autres sports pendant ses années d'école. “Quand j'étais plus jeune et que je jouais au basketball et tout ça”, se souvient-elle, “je me cassais tous les doigts possibles. Et je me demandais, ‘Pourquoi c'est toujours moi ? Pourquoi je ne peux vraiment pas juste attraper un ballon ?’” Son diagnostic a finalement tout expliqué, mais ses parents ont décidé de ne pas lui briser les rêves en lui disant qu'elle ne pouvait pas poursuivre une carrière professionnelle.

“Je pense qu'il y a eu un moment où ils voulaient me parler et me dire, ‘Tu ne peux vraiment pas prendre ça professionnellement’, mais quand ils ont réalisé que ça ne posait pas trop de problèmes, ils m'ont simplement laissée continuer et voir jusqu'où je pouvais aller”, a-t-elle expliqué.

Hampton a commencé à jouer en avant dans l'académie de Villarreal avant de passer au but quand elle est revenue en Angleterre et a suivi une formation au centre d'excellence de Stoke City.

Avec les éclaireurs qui commencent à remarquer son potentiel, elle s'est retrouvée partagée entre deux positions. “Je me suis dit que je pourrais jouer au but pour l'Angleterre et en terrain pour Stoke City”, a-t-elle partagé.

Son manque de perception de la profondeur, quelque chose que les médecins avaient prédit serait un obstacle important, ne s'est finalement pas avéré être un problème. “Je suppose que j'ai juste dû m'adapter”, a-t-elle admis. “Je devais juger quand il était à un certain point, c'est là que je devais l'attraper.”

La carrière senior de Hampton a commencé à Birmingham City avant de passer à Aston Villa, et quand elle a rejoint Chelsea en 2023, elle avait remporté le championnat d'Europe en tant que membre de l'équipe d'Angleterre et avait remporté une médaille de deuxième place à la Coupe du monde.

Durante sa première saison avec Chelsea, elle a consolidé sa position en tant que gardienne titulaire et a gardé 10 clean sheets, aidant l'équipe à remporter le cinquième titre de championnat consécutif le dernier jour.

“Hannah a travaillé extrêmement dur pour atteindre la position où elle est”, a commenté son entraîneur à l'époque, Emma Hayes. “C'est un plaisir de l'entraîner. Elle est comme une éponge, avide d'apprendre, et exceptionnellement contagieuse, répandant beaucoup d'énergie au groupe.”

Hayes a ensuite déménagé à l'équipe féminine américaine, où elle a remporté une médaille d'or olympique à Paris. Ensuite, Sonia Bompastor, née en Slovaquie, a pris la relève en tant qu'entraîneur de Chelsea, avec un impressionnant record de huit titres WSL en seulement dix saisons.

Hampton a réfléchi au départ d'Emma Hayes de Chelsea, le décrivant comme étrange. “Chelsea sans Emma Hayes semble un peu étrange et bizarre à dire”, a-t-elle médité. “Mais lalegacy qu'Emma Hayes a créée, nous sommes déterminés à la maintenir. Sonia Bompastor a unelegacy impressionnante sur et hors du terrain, alors nous sommes impatients de l'aider à la préserver et à l'améliorer.”

Entre-temps, Hampton se concentre sur grimper dans la hiérarchie de l'équipe d'Angleterre et devenir le premier nom sur la feuille de match.

“Faire partie de l'équipe vainqueur de l'Euro a été incroyable”, a-t-elle partagé avec enthousiasme, “mais je veux représenter l'Angleterre dans un tournoi majeur. Avoir la possibilité de représenter votre pays et d'y jouer est une chose unique et spéciale. Je veux essayer de devenir la gardienne numéro un possible.”

En grandissant sans aucun modèle féminin à admirer, Hampton fait maintenant partie de la génération qui transforme le paysage des sports professionnels en Europe. Cependant, à 23 ans, elle trouve l'idée d'être une inspiration pour les autres un peu écrasante.

“Personnellement, je ne me considère pas encore comme un modèle”, a-t-elle admis. “Beaucoup de gens viennent me voir et me disent que je suis un modèle pour eux, et c'est agréable à entendre, mais ça me semble juste un peu bizarre”, a-t-elle ri, ajoutant : “Je n'ai que 23 ans, et je suis encore en train de regarder des joueurs moi-même.”

Malgré les nombreux obstacles rencontrés, Hampton a réussi à se faire un nom en tant qu'athlète féminine accomplie. Ses aspirations pour l'avenir sont claires comme de l'eau de roche : "Il y a eu de nombreux défis à relever dans nos carrières, mais cela ne devrait pas être le cas pour tout le monde. C'est formidable de voir où en est le sport féminin actuellement, mais nous avons indiscutablement le potentiel d'aller plus haut."

