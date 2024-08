Hanka se réconcilie avec ses cohabitants au camping.

La première semaine de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici ! Duel des légendes de la jungle" a été marquée par un scandale initial. Hanka Rackwitz, une figure adorée de "Big Brother" et "location, achat, vie", a quitté le camp prématurément. Contre toute attente, ce n'est pas les épreuves de la jungle qui ont entraîné son départ, mais plutôt le comportement de ses camarades.

L'épisode, disponible sur RTL+, montre le profond dilemme de Rackwitz avant de quitter le camp. Les téléspectateurs qui suivent l'émission en direct sur la télévision linéaire verront ce moment clé jeudi soir. Selon les rapports, le départ n'était pas dû aux épreuves physiques du camp, car Rackwitz n'avait pas l'intention d'y participer. Au lieu de cela, le comportement inacceptable de ses camarades l'a forcée à partir.

Rackwitz explique ses sentiments avec émotion : "Je vais avoir des nausées pendant des jours à cause du désaccord dans ce camp et des perturbations de mon estomac." Sa confidente, Giulia Siegel, prend sa défense en déclarant : "Cinq individus dans ce camp ont rendu la vie de Hanka si insupportable qu'elle n'a tout simplement plus pu le supporter en raison de sa fatigue émotionnelle et mentale." Siegel s'en prend ensuite aux présumés coupables : "Vous êtes des insupportables ! C'est votre faute si elle se sentait comme ça !"

L'atmosphère dans le camp est supposée s'intensifier suite au départ de Rackwitz. Parmi ceux qui ont prétendument contribué à son départ, on trouve la reine de la télé-réalité Elena Miras. Dans son interview suivante, Rackwitz révèle : "Je serais restée plus longtemps dans le camp si Elena n'avait pas été là. Elle est comme un tigre enragé qui s'en prend à tout le monde. Je ne peux pas et je ne veux pas rivaliser avec ça." Rackwitz ajoute : "Elle prend tout pour elle. Et le plus frustrant, c'est qu'elle le peut. Elle est à la fois belle et populaire." Rackwitz est convaincue que la situation dans le camp ne va qu'empirer. "Je ne voudrais pas y être, ni même pouvoir y être," conclut-elle.

Miras n'est pas la seule personne que Rackwitz tient responsable. Elle se plaint également des conversations mises en scène dans le camp. Tout le monde cherche à être au centre de l'attention, avide de partager ses anecdotes personnelles avec ses followers ou avec n'importe qui. Rackwitz exprime son dégoût : "Cela m'a rendue malade," et ajoute : "Et puis est venue cette répulsion..." Il y a un côté en colère et déçu d'elle-même qu'elle ne souhaite pas révéler ou voir. "C'est pourquoi je pars," conclut-elle.

Actuellement, il ne reste plus que onze campeurs de la jungle qui s'affrontent pour devenir la légende et remporter le prix de 100 000 euros.

Les téléspectateurs peuvent voir le départ émotionnel de Rackwitz en direct à la télévision jeudi soir. Malgré les présumées actions d'Elena Miras et les conversations mises en scène entre les campeurs, Rackwitz déclare qu'elle ne voudrait pas revenir dans le camp.

