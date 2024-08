- Hamilton ne viendra pas pour profiter de sa retraite.

Le patron de Ferrari, John Elkann (48 ans), attend un coup de boost massif pour l'équipe de course grâce à son futur pilote star de Formule 1, Lewis Hamilton (39 ans). "Il vient chez nous pour gagner, et nous serons plus forts avec lui pour anticiper les défis de l'avenir", a déclaré Elkann à "La Gazzetta dello Sport" lors d'un entretien. "Nous parlons d'un grand athlète très motivé pour devenir huit fois champion du monde, comme l'ont montré les dernières courses. Il ne vient pas chez Ferrari pour prendre sa retraite."

Ferrari a annoncé le transfert sensationnel de Hamilton le 1er février de cette année. Le septuple champion du monde quitte Mercedes à la fin de cette saison et a un contrat à long terme avec l'équipe de course italienne à partir de 2025. Ferrari n'a plus remporté le championnat du monde des pilotes depuis Kimi Räikkönen en 2007, et le championnat des constructeurs en 2008.

"Il suffit de regarder les grands de la dernière décennie", a poursuivi Elkann. (Novak) Djokovic, (Roger) Federer, (Lewis) Hamilton, (Cristiano) Ronaldo, (Lionel) Messi, qu'ont-ils en commun ? La longévité." Ils se sont tous démarqués grâce à leur immense volonté.

