- Hamburg bat à mains nues Alba Berlin dans leur première confrontation

L'équipe de basket-ball d'Alba Berlin subit sa première défaite de la saisonL'équipe de Berlin a connu une défaite surprise lors de son premier match de la saison, perdant face à ses concurrents de ligue, Veolia Towers Hamburg, avec le score de 81:74 (44:38). Matteo Spagnolo a été le meilleur marqueur de Berlin avec 14 points, suivi de près par Jonas Mattisseck avec 13 points.

Ziga Samar, absent en raison d'une blessure persistante, n'a pas pu participer, ainsi que Matt Thomas et Martin Hermannsson. Le retour des Italiens Spagnolo et Gabriele Procida, blessés vers la fin de la saison précédente, et les débuts de Trevion Williams (de ratiopharm Ulm) et Will McDowell-White (New Zealand Breakers) dans le maillot d'Alba ont marqué les nouvelles recrues de l'équipe.

Hamburg marque le panier victorieux

Berlin a rencontré des difficultés pour maintenir une attaque cohérente sur une longue période. Des malentendus, des pertes de balle et des tirs ratés ont contribué à ce que Berlin soit distancé. Ses faiblesses défensives ont également été problématiques. Malgré des améliorations en deuxième mi-temps, ayant réussi à réduire l'écart à deux points à certains moments, Hamburg a toujours réussi à répondre efficacement.

L'entraîneur Israel Gonzalez doit encore apporter quelques ajustements avant le début officiel de la saison le 22 septembre contre les Hamburg Towers. Avant cela, Alba affrontera un autre match amical contre les Rostock Seawolves, le 17 septembre à 17h00 à Bernau.

Malgré la défaite d'Alba Berlin, ses nouvelles recrues Trevion Williams et Will McDowell-White ont montré des performances prometteuses. Cependant, la victoire de Hamburg est principalement due à sa jeu offensif cohérent et ses réponses efficaces aux tentatives de comeback de Berlin en basketball.

