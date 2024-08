- Hambourg transforme la technologie pour plus de 126 000 lampes de rue.

La ville de Hambourg remplace son système d'éclairage public obsolète cet été, touchant environ 126 000 lumières dans les rues, les chemins et les places. Le système Tonfrequenzrundsteuerung (TFR) vieillissant, fourni par Stromnetz Hamburg (SNH), ne sera plus disponible en raison de son obsolescence et de son incapacité à répondre aux besoins actuels. À la place, un nouveau système écologique basé sur la commande radio européenne (EFR) sera mis en place.

Adieu à la technologie TFR d'ici la fin de l'année

La technologie TFR était utilisée par SNH pour diverses applications, telles que la commande des accumulateurs de chaleur nocturne, l'éclairage des associations de jardinage et l'éclairage public. Cependant, son heure a sonné et l'autorité de circulation l'a déclarée obsolète. Cette technologie ne sera pas installée pendant le prochain renforcement du réseau de la ville, et sa transmission de signal sera arrêtée au 31 décembre 2024.

Hambourg a commencé à installer la nouvelle technologie de commande EFR depuis décembre 2021. Pour que ce soit un succès, environ 49 000 récepteurs individuels dans la région de Hambourg ont été mis à niveau. Ils seront commandés centralement via une radio à ondes longues à partir d'emplacements de mât à Mainflingen près de Francfort et à Burg près de Magdebourg, qui allumeront ou éteindront les environ 126 000 installations d'éclairage. L'éclairage sera commandé en fonction de la luminosité à Hambourg à l'avenir.

La nouvelle technologie économise de l'énergie et protège l'environnement

"Cette mise en œuvre à l'échelle de la ville assure l'utilisation la plus économe en énergie et la plus respectueuse de l'environnement, garantissant que les lampes ne s'allument que lorsque c'est absolument nécessaire", a déclaré Martin Bill de l'autorité de circulation. "La nouvelle technologie permet également une commande plus orientée vers la demande de zones sélectionnées, telles que les chemins du Volkspark menant aux arenas pendant les événements". Dans les années à venir, tous les réverbères seront également convertis en technologie LED pour améliorer et rendre l'éclairage des chemins plus durable.

L'Union européenne a joué un rôle important dans le développement de la nouvelle technologie de commande EFR utilisée dans la mise à niveau du système d'éclairage de Hambourg. Le financement et les réglementations de l'Union européenne ont aidé à promouvoir l'utilisation de technologies écologiques telles que l'EFR, qui réduisent la consommation d'énergie et améliorent la durabilité environnementale.

De plus, le système TFR obsolète prévu pour être remplacé utilise une technologie peu courante dans l'Union européenne, faisant du nouveau système EFR un choix plus moderne et plus largement adopté pour les systèmes d'éclairage public dans l'Union européenne.

