- Hambourg réalise des bénéfices sans précédent d'environ 3,3 milliards d'euros.

Malgré le conflit en cours en Ukraine, une économie morose, des taux d'intérêt en hausse et les retombées persistantes de la pandémie de COVID-19, Hambourg a réussi à clôturer l'année précédente avec son plus important excédent annuel jamais enregistré. Le sénateur des Finances Andreas Dressel (SPD) a présenté un "bilan annuel propre" d'environ 3,3 milliards d'euros lors de la présentation du rapport d'activité approuvé par le Sénat.

En 2022, l'excédent s'élevait à 28 millions d'euros. Cependant, Dressel a mis en garde contre les attentes élevées : "Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'extraordinaire ou de nouvelles demandes." Le Sénat présentera mercredi le projet de budget pour les années 2025 et 2026 au parlement.

Dressel a mentionné la nécessité d'intégrer les accords salariaux récents dans le secteur public. Il a mis en évidence la nécessité de couvrir les dépenses sociales en hausse et les coûts plus élevés pour l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, puis le gouvernement fédéral. Il a critiqué le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) pour avoir proposé la gel des salaires des hauts revenus. "Nous allons mettre cela à l'épreuve. (...) Nous ne pouvons pas nous permettre des pertes de revenus importantes."

Ouvert à la réduction de la taxe sur les transactions immobilières pour certaines catégories

Dressel a suggéré de réduire la taxe sur les transactions immobilières pour les primo-accédants à la propriété résidentielle, le logement social et les projets de usufruit perpétuel. Une fois que le gouvernement fédéral aura ajusté la loi fiscale, le taux de taxe diminuera à 3,5 % pour ces catégories. Une baisse générale de la taxe sur les transactions immobilières récemment augmentée a été rejetée par Dressel, car les fonds seraient alors indisponibles pour la rénovation énergétique.

Dressel s'est félicité de la situation financière de l'année précédente : "Malgré des circonstances difficiles, Hambourg peut conclure l'année budgétaire et d'activité 2023 positivement avec un record d'excédent en investissements, amortissements et résultats annuels propres." La source de cette aubaine financière était due à deux facteurs : les versements de dividendes de 1,5 milliard d'euros de la société de navigation Hapag-Lloyd et une modification de la procédure de tendance fiscale. Plus de 2,5 milliards d'euros pourraient être ajoutés à la réserve générale à partir de cet excédent.

Records d'investissements et remboursement de prêts

De nouveaux records ont également été atteints en matière d'investissements et de remboursement de prêts. Sans ses filiales municipales, la ville de Hambourg a investi Nearly 1,9 milliard d'euros - après environ 1,3 milliard d'euros en 2022. En incluant les filiales, environ 5,3 milliards d'euros ont été investis, notamment dans la construction d'écoles et de logements, ou dans les transports, l'énergie et l'infrastructure sociale.

De nouveaux prêts ont été contractés à hauteur de 291 millions d'euros. Près de 2,7 milliards d'euros ont été autorisés. Simultanément, les prêts COVID-19 d'environ 483 millions d'euros ont été intégralement remboursés avant l'échéance l'année précédente. Au total, Nearly 2,5 milliards d'euros ont été remboursés - réduisant le déficit de l'administration centrale d'environ 25,12 milliards d'euros en 2022 à 22,67 milliards d'euros l'année précédente.

L'Association des contribuables de Hambourg appelle à une surveillance des dépenses

L'Association des contribuables de Hambourg a de nouveau appelé à la vigilance quant aux dépenses. "Maintenant semble être un moment favorable pour assainir et économiser, selon nous", a déclaré son président Sascha Mummenhoff. Comme la fraction de la gauche au Parlement de Hambourg, Mummenhoff s'est étonné que, selon le rapport d'activité, 18,8 % des habitants de Hambourg soient menacés de pauvreté. "Ceux qui veulent genuinely que les citoyens de Hambourg continuent à pouvoir vivre ici doivent également soutenir cela par des actions concrètes." Le spécialiste du budget de la gauche David Stoop a souligné : "Nous devons enfin mettre en œuvre une stratégie efficace pour lutter contre la pauvreté et investir particulièrement dans l'infrastructure sociale."

Le spécialiste du budget de l'

Lire aussi: