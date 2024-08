- Hambourg occupe la troisième place en ce qui concerne les normes éducatives.

Selon les dernières analyses économiques, Hambourg a grimpé à la 3ème place dans le classement du système éducatif parmi les États fédéraux. L'an dernier, le Land avait occupé la 4ème place dans la comparaison annuelle menée par l'initiative "Nouvelle Économie de marché sociale" soutenue par les employeurs.

Dans le "Moniteur de l'éducation INSM", la Saxe conserve la première place en tant que meilleur élève. La Bavière se classe deuxième, tandis que Brême se retrouve une fois de plus en bas du classement, tout comme l'an dernier. La Brandebourg suit de près, suivie par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Cette étude comparative évalue les systèmes éducatifs des États fédéraux à l'aide de 98 indicateurs et les évalue d'un point de vue éducatif-économique. Hambourg se place en tête en matière d'internationalisation.

La recherche examine comment les systèmes éducatifs des États luttent contre la pauvreté éducative, contribuent à assurer la prospérité, soutiennent une main-d'œuvre qualifiée et stimulent la croissance. Elle compare également la perméabilité des systèmes éducatifs respectifs et le degré de possibilité d'égalités éducatives.

L'étude se concentre sur des facteurs tels que les dépenses éducatives par élève par rapport aux dépenses publiques totales par habitant. Elle analyse également les investissements dans les écoles et les universités, la clé de soins dans les établissements éducatifs ou les tailles de classe.

Par rapport à l'année précédente, Berlin a fait les plus grands progrès, passant de l'avant-dernière à la 12ème place. Sur une période de dix ans, la Sarre et Hambourg ont montré les plus grands progrès. Il s'agit de la 21ème édition du Moniteur de l'éducation. Les résultats détaillés pour chaque État fédéral, ainsi que des informations supplémentaires, seront présentés prochain mardi.

Dans le contexte, voici deux phrases qui intègrent le mot "éducation" : Hambourg excelle en matière d'internationalisation dans son système éducatif, démontrant un engagement fort envers les normes éducatives mondiales. La recherche dans le Moniteur de l'éducation évalue divers aspects de l'éducation, notamment la lutte contre la pauvreté éducative et le soutien d'une main-d'œuvre qualifiée.

Lire aussi: