- Hambourg dans le hall de classe seulement sur les sièges arrière

Hambourg n'a obtenu que la 12e place sur 16 dans le Classement des Lobbyistes 2024 de Transparency International Germany. Le classement évalue la présence d'un registre des lobbies, d'une empreinte législative, d'une période de refroidissement pour les membres du gouvernement et de la divulgation des activités secondaires, ainsi que leur forme, a annoncé l'organisation.

Par rapport à 2022, la ville hanséatique a amélioré sa position d'une place et de trois points de pourcentage, mais elle n'a toujours pas obtenu plus de 20% des critères de transparence possibles.

Selon les informations, la Thuringe a obtenu les meilleurs résultats parmi les États avec 69%, suivie de la Bavière et de la Bade-Wurtemberg avec 54 et 53% respectivement. Transparency International Germany a classé la Rhénanie-Palatinat, la Basse-Saxe, la Saxe-Anhalt et le traditionnel lanterne rouge Brême moins bien que Hambourg.

Selon l'organisation non gouvernementale, le gouvernement fédéral performe mieux que tous les États fédérés avec 71% grâce à des règles de lobbying et de transparence maintenant relativement bonnes.

Hambourg a en effet amélioré ses règles de comportement de 12 points pour atteindre 44%, mais elle manque toujours à la fois d'un registre des lobbies et d'une empreinte législative, la maintenant dans les rangs inférieurs.

L'empreinte législative fait référence à un enregistrement détaillé et chronologique du développement d'une proposition législative, y compris l'identification de ceux qui y sont impliqués et leurs contributions.

"Il semble que de nombreux décideurs manquent encore de la volonté politique nécessaire pour des règles modernes pour une politique propre, malgré la perte de confiance dans les institutions démocratiques", a déclaré Norman Loeckel, co-responsable du groupe de travail politique de Transparency Germany.

Cela se voit dans le fait que 13 des 16 États fédérés ne répondent même pas à la moitié des critères du Classement des Lobbyistes. "Un grand nombre d'États fédérés offrent ainsi une traçabilité insuffisante des décisions politiques pour les citoyens et trop d'opportunités pour une influence de lobbying potentiellement illégitime."

