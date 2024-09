Plus de 600 positions supplémentaires remplies en août - Hambourg connaît une augmentation des procédures d'embauche d'enseignants.

Hambourg a accueilli un nombre sans précédent de nouveaux enseignants cette année. Le 1er août, pas moins de 669 enseignants ont commencé leur nouveau rôle, selon le conseil de l'éducation. Cela représente une augmentation significative de 94 enseignants par rapport au mois d'août précédent. En ajoutant les 376 enseignants qui ont commencé en février, cela représente un total impressionnant de 1 045 nouveaux enseignants en 2024.

Le sénateur de l'éducation Rainer Schulz du parti SPD a déclaré que l'attrait de Hambourg et ses politiques éducatives remarquables continuaient d'attirer les enseignants dans la ville. "Je suis convaincu que nous continuerons à attirer un grand nombre d'enseignants qualifiés, même si la population étudiante continue de croître", a déclaré Schulz.

Hambourg a besoin d'environ 900 nouveaux enseignants par an pour suivre la croissance du nombre d'inscriptions et remplacer les enseignants qui prennent leur retraite. Le fait d'avoir dépassé ce chiffre l'année dernière, comme l'a confirmé le conseil de l'éducation, suggère que Hambourg continue de réussir dans ce domaine.

La plupart de ces nouveaux enseignants seront affectés dans les écoles secondaires, avec un faible pourcentage affecté aux écoles professionnelles.

Il est intéressant de noter que l'écart de genre parmi les nouveaux enseignants est assez marqué. Comme on l'avait observé auparavant, la plupart (76%) de ces nouveaux embauchés sont des femmes, tandis qu'une faible proportion (24%) sont des hommes. Cet écart est plus prononcé qu'en février, où la proportion d'hommes nouveaux embauchés était légèrement plus élevée (31%).

L'optimisme du sénateur quant au système éducatif de Hambourg, exprimé par le sénateur de l'éducation Rainer Schulz, est renforcé par le nombre record de 1 045 nouvelles opportunités d'emploi pour les enseignants en 2024. Avec la ville qui dépasse régulièrement son besoin annuel de 900 nouveaux enseignants, il est clair que l'attrait de Hambourg et ses politiques éducatives remarquables attirent un grand nombre d'individus qualifiés dans le domaine.

