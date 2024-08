- Hambourg connaît maintenant un "communiqué sur la faune".

Hambourg a inauguré une initiative diplomatique unique en son genre : l'Ambassade de la Faune, portée par la Fondation allemande de la Faune. Le maire Peter Tschentscher (SPD) a déclaré lors de l'inauguration que cet ambassade est un lieu distinctif dans le quartier de la Hafencity. Elle propose une éducation sur la faune et les habitats des animaux sauvages en plein cœur de cette métropole. Il a expliqué : "Elle fusionne l'excitation de la vie urbaine avec nos connexions naturelles fondamentales, suscitant la curiosité pour la conservation de la nature et la protection de la faune en Allemagne."

Le célèbre alpiniste et défenseur de la faune Reinhold Messner, invité d'honneur à l'inauguration, a déclaré : "Dans cette ère numérique, l'Ambassade de la Faune dans une métropole comme Hambourg est une bénédiction. La ville peut être fière d'accueillir la Fondation allemande de la Faune - un phare contre l'aliénation de la nature."

La nouvelle attraction comprend une exposition permanente, un atelier éducatif et le premier cinéma nature d'Allemagne. Environ 150 animaux, allant de la souris à la mésange, au loup et au phoque, sont présentés sur les environ 2 200 mètres carrés de l'Ambassade de la Faune. À partir de ce samedi, l'exposition sera accessible au public pour la première fois - avec une journée portes ouvertes et entrée gratuite.

L'Ambassade de la Faune s'adresse aux visiteurs de partout, offrant une opportunité unique d'en apprendre sur la faune et la conservation dans un cadre urbain. Avec une telle initiative à Hambourg, la ville devient un exemple d'embrassement à la fois du mode de vie urbain moderne et de la préservation des merveilles de la nature.

