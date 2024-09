- Hambourg affiche un bénéfice sans précédent de 3,3 milliards d'euros.

L'an dernier, Hambourg, ville autonome connue sous le nom de Ville libre et hanséatique, a réussi à enregistrer son plus important excédent annuel jamais réalisé, malgré divers défis et crises. Selon le sénateur des Finances Andreas Dressel (SPD), la ville a réalisé un "résultat annuel net" d'environ 3,3 milliards d'euros, comme indiqué dans le rapport d'activité approuvé par le Sénat et publié mardi. À l'inverse, l'année 2022 a vu un résultat de seulement 28 millions d'euros.

Selon Dressel, "Hambourg peut tirer un bilan positif de l'exercice financier et commercial 2023 grâce à des records d'investissements, de remboursement de dettes et de résultats annuels nets, malgré des circonstances difficiles". Les dividendes d'Hapag-Lloyd, d'une valeur d'environ 1,5 milliard d'euros, et les ajustements dans la procédure de tendance fiscale ont été les principaux contributeurs à ce succès financier. Environ 2,5 milliards d'euros de cet excédent pourraient être ajoutés à la réserve générale.

La ville a également battu des records d'investissements et de remboursement de dettes. Hors de ses participations municipales, Hambourg a investi environ 1,9 milliard d'euros - une augmentation significative par rapport aux 1,3 milliard d'euros de 2022. Incluant les filiales, les investissements totaux se sont élevés à environ 5,3 milliards d'euros, destinés à des initiatives telles que la construction d'écoles et de logements, les transports, l'énergie et l'infrastructure sociale.

De nouveaux prêts d'une valeur de 291 millions d'euros ont été contractés, avec une limite de près de 2,7 milliards d'euros. Simultanément, des prêts COVID-19 totalisant environ 483 millions d'euros ont été remboursés intégralement et à l'avance. Au total, des dettes d'une valeur de près de 2,5 milliards d'euros ont été remboursées, réduisant le déficit de l'administration centrale d'environ 25,12 milliards d'euros en 2022 à 22,67 milliards d'euros l'année précédente.

L'excédent record a été présenté au Sénat pour approbation, mettant en évidence le succès financier de Hambourg. Despite

Lire aussi: