- Hambourg à l'automne avec trois salons de durabilité de premier plan

Hambourg vise à se présenter comme une métropole de la durabilité cet automne avec une conférence internationale et trois salons professionnels de premier plan dans les domaines de l'énergie verte et de la logistique. Aux côtés de la Conférence sur la durabilité de Hambourg au début octobre à l'hôtel de ville et à la chambre de commerce, la WindEnergy Hamburg, le salon maritime SMM et le premier H2 Expo Europe des technologies de l'hydrogène auront également lieu dans les semaines à venir, a annoncé la sénatrice de l'Économie Melanie Leonhard (SPD) et le directeur du salon Uwe Fischer.

En sept semaines, les principaux représentants mondiaux de l'industrie éolienne, de l'hydrogène et maritime se rassembleront à Hambourg, a déclaré Fischer. Il a fait référence aux salons comme "Les trois grands d'Hambourg pour la transition énergétique". Du 3 septembre au 24 octobre, environ 100 000 visiteurs professionnels du monde entier, 4500 exposants et 750 conférenciers sont attendus dans la ville hanséatique.

La durabilité et la transformation sont au cœur des salons de premier plan. During the SMM from September 3 to 6, the focus will be on the use of artificial intelligence in the maritime economy and the energy transition, with a particular emphasis on green hydrogen as a drive. With 2,200 international exhibitors, it is the largest of the three events.

More than 100 exhibiting companies will keep their stands for the WindEnergy Hamburg, which takes place three weeks later, said Fischer. The fair celebrates its tenth anniversary this year. 1,500 companies, including nine of the world's ten largest manufacturers, will present their innovations. Around 40,000 participants are expected, similar to the SMM.

The Hydrogen Expo Europe has moved from the Weser to the Elbe: previously located in Bremen, it will open its doors in Hamburg from October 22 to 24, according to Fischer. The world's largest fair for the hydrogen economy will run parallel to the Carbon Capture Technology Expo, which focuses on capturing, using, and storing CO2.

Leonhard: Les salons abordent les défis futurs clés

Les trois salons abordent "les défis futurs clés", a déclaré la sénatrice Leonhard. Hambourg n'est pas seulement un lieu de salon attrayant, "mais aussi parce que nous sommes considérés comme l'une des régions d'origine de l'énergie éolienne et de la technologie". La même chose s'applique à Hambourg en tant que lieu pour l'économie maritime et l'économie de l'hydrogène.

Il a été annoncé la semaine dernière que la Conférence internationale de durabilité de Hambourg (HSC) aura lieu chaque année à l'avenir dans la ville hanséatique. Les organisateurs incluent le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, le Programme de développement des Nations unies (PNUD), le Sénat de Hambourg et la Fondation Michael Otto.

Environ 1200 participants sont attendus à la première conférence les 7 et 8 octobre. En plus du chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), plusieurs chefs d'État et de gouvernement, en particulier du Sud global, et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, sont attendus.

