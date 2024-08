- Halmich exprime son mécontentement face à l'insuffisance de la représentation des boxeurs allemands à la télévision.

Engouement pour la boxe du siècle dernier en Allemagne, avec des poids lourds comme Henry Maske et les frères Klitschko, a été maintenu jusqu'au début des années 2010. Cependant, l'intérêt pour ce sport a considérablement diminué ces dernières années.

Halmich : "Le titre allemand ne vaut plus rien"

Halmich a exprimé son mécontentement en déclarant : "Le public réclame des champions locaux et des attractions, mais ils ne poussent pas simplement du sol." Elle a regretté : "Gagner le titre allemand n'a plus aucune signification en Allemagne. Cela ne fait même plus la une des journaux ou des magazines. C'est triste," a-t-elle déclaré.

Le 14 septembre, Halmich affrontera l'animateur Stefan Raab dans un combat télévisé d'exhibition à Düsseldorf. La chaîne de télévision RTL a confirmé la diffusion de cet événement, qui s'est déjà produit à deux reprises. Après une longue pause à la télévision, l'ancien présentateur de TV Total, Raab, fait son retour sur le petit écran.

La boxe féminine a attiré de plus en plus l'attention ces dernières années, avec des figures comme Cecilia Braekhus et Claressa Shields qui ont fait de grands pas dans le sport. Malgré le sentiment de Halmich que les titres nationaux n'ont plus la même valeur, certains croient que gagner le titre allemand en boxe féminine peut toujours servir de tremplin vers la reconnaissance internationale.

Le manque de championnes locales en boxe féminine a incité certains promoteurs à chercher des compétitions internationales, dans l'espoir que des performances réussies sur la scène mondiale pourraient relancer l'intérêt pour la boxe féminine en Allemagne.

