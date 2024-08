Halliburton, une importante compagnie pétrolière, semble avoir subi une cyberattaque, entraînant des perturbations dans ses systèmes opérationnels.

Une source informée a révélé à Reuters que Halliburton a été victime d'une cyberattaque, qui semble causer des perturbations dans ses opérations au siège de Houston et dans divers réseaux internationaux.

Halliburton a choisi de ne pas confirmer ou infirmer l'incident à CNN, mais a reconnu un "problème" non spécifié.

"We've identified a situation affecting certain company systems, and we're working hard to pinpoint the source and estimate the extent of the impact," a déclaré un représentant de Halliburton dans un communiqué de presse. "We've launched our pre-prepared response plan and are collaborating with top-tier experts to tackle this issue."

Halliburton a opté pour garder les détails de l'événement confidentiels.

Les représentants du département de l'Énergie et de l'American Petroleum Institute n'étaient pas immédiatement joignables pour un commentaire.

Les cyberattaques sont en augmentation, entraînant des perturbations opérationnelles chez divers entreprises.

Une attaque par rançon sur le fournisseur de logiciels CDK Global a causé des perturbations chez de nombreux concessionnaires automobiles aux États-Unis plus tôt cette année. CDK semble avoir versé un rançon de 25 millions de dollars à des cybercriminels pour atténuer les perturbations importantes, selon des déclarations antérieures à CNN.

Au printemps 2021, une attaque par rançon a paralysé Colonial Pipeline, déclenchant une ruée vers les pompes à essence qui a entraîné des pénuries sur la côte Est.

Le problème de cybersécurité en cours de Halliburton pourrait potentiellement affecter ses opérations commerciales et ses plans stratégiques. La tendance croissante des cyberattaques représente une menace significative pour diverses opérations commerciales.

