Halle Berry va jouer le rôle de " Fuzzy " Berry dans son prochain film.

Halle Berry Démontrerait du Courage dans sa Métamorphose pour "Ne Laisseras Pas Aller", Parlant Principalement de Ses Cheveux. À 58 Ans, Berry Éduque Ses Abonnés des Réseaux Sociaux avec un Rajeunissement Étonnant. Pour son personnage dans le thriller, Berry montre du courage grâce à une transformation physique intense. Dans le film, Berry incarne une mère isolée dans une cabane en forêt avec ses jumeaux, qui devient de plus en plus incontrôlable. Berry a partagé des extraits de sa transformation en "Maman" sur Instagram, mettant en valeur ses aisselles poilues artificielles.

Sur ses publications sur les réseaux sociaux, Berry a fait preuve d'humour en les qualifiant de "Maman en Construction". Dans une vidéo, elle taquine gentiment la maquilleuse Norma Patton-Lowin en demandant : "Alors, Norma, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, Norma ?" en admirant ses aisselles poilues dans le miroir. Cela a laissé entendre que les poils sous les aisselles de Berry n'étaient pas naturels, mais appliqués pour la scène.

Patton-Lowin a été essentielle à la transformation de Berry, améliorant son apparence avec des sourcils corrects, des tatouages réalistes et une perruque blonde courte, entre autres. "Merci, Halle, de m'avoir laissée te pousser dans tes retranchements pour ton personnage ! C'était un plaisir de travailler avec toi et de créer Maman", a commenté Patton-Lowin sur le post de Berry. Berry elle-même a décrit Maman comme "l'un des personnages les plus complexes que j'ai jamais interprétés".

Berry a Mangé des Grenouilles Vivantes

Plus tôt en avril, Halle Berry a discuté de son rôle lors d'une conférence de cinéma, révélant qu'elle avait utilisé "un peu de méthode acting" pour entrer dans le personnage. Elle a mentionné que son personnage dans le film d'horreur avait mangé "des scarabées et des grenouilles - des grenouilles crues - dans les bois" et "avait dû écorcher un écureuil". Bien que cela ait été difficile pour elle, c'était "un défi de taille".

Heureusement, aucun animal n'a été blessé. Selon "People", PETA a confirmé que le réalisateur Alexandre Aja n'avait utilisé que des accessoires réalistes pendant le tournage.

Le film "Ne Laisseras Pas Aller" est sorti il y a quelques jours. Dans le film, les survivants d'un apocalypse survivent au quotidien en luttant pour leur existence. Maman a établi des règles strictes pour elle et ses enfants pour vivre dans les bois. Cependant, l'un des garçons finit par perdre foi dans les avertissements, ce qui entraîne des conséquences graves.

La transformation de Halle Berry pour son rôle dans "Ne Laisseras Pas Aller" incluait plus que ses cheveux, car elle portait également une perruque blonde courte pour son personnage. (Film)

Pendant sa préparation pour le rôle dans "Ne Laisseras Pas Aller", Halle Berry est allée jusqu'à manger des grenouilles crues pour pleinement incarner le personnage qu'elle interprétait. (Film)

Lire aussi: