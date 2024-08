Halle Berry plaide pour la garde exclusive.

Halle Berry, l'actrice, traverse des moments difficiles avec son ex-mari, Olivier Martinez, en particulier en ce qui concerne les questions de garde. Malgré leur séparation il y a plusieurs années et la résolution de tous les problèmes liés au divorce en été 2023, Berry n'est pas satisfaite de la situation actuelle. Selon le site américain de divertissement "TMZ", elle demande maintenant la garde exclusive, comme le confirment des documents.

Berry accuse Martinez de manifester un comportement instable et dangereux. Le père refuserait allegedly de reconnaître et de traiter les problèmes d'apprentissage de leur fils de 10 ans, Maceo. Le acteur français est même allé jusqu'à refuser d'embaucher un tuteur, arguant que cela interférerait avec les pratiques de football de Maceo. Les documents déposés par Berry mentionnent également que Maceo devient agressif et conflictuel après de longues périodes passées avec son père.

Une source non identifiée a parlé au magazine américain "People" de la relation tendue entre Berry et Martinez, l'attribuant à leurs styles parentaux différents. La source a noté : "Ils ont des méthodes éducatives radicalement différentes." Le co-parenting, la source l'admet, n'a pas été facile, mais ils partagent tous deux un amour profond pour leur fils. Maceo est décrit comme un étudiant diligent avec une forte concentration.

Précédemment, "People" a rapporté que Berry avait déposé une demande judiciaire pour contraindre Martinez à respecter l'accord de garde. Ils avaient convenu de participer à une thérapie de co-parenting pour résoudre les différends, mais Martinez n'a pas assisté, mettant ainsi fin à l'arrangement. La cour a rejeté la demande de Berry.

Berry et Martinez étaient mariés de 2010 à 2015. Après deux ans, ils ont déposé une demande de divorce. Un juge les a déclarés légalement séparés en décembre 2016. Des négociations ultérieures ont abouti à un accord de garde partagée, avec Berry convenant de verser à Martinez 8 000 dollars de pension alimentaire par mois. Cet accord a été conclu en août 2023.

