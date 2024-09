- Halle Berry exprime sans cesse sa déception chaque année concernant les Oscars.

Halle Berry, une actrice américaine célèbre, avoue regarder les Oscars chaque année avec déception. "Je suis sincèrement déçue qu'aucune artiste noire n'ait remporté l'Oscar de la meilleure actrice depuis moi", a déclaré la quinquagénaire au magazine Marie Claire. "Cette réalité m'attriste année après année. Et ce n'est pas faute de candidates dignes de ce nom."

Berry a fait l'histoire en 2002 en devenant la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le drame "Monster's Ball". Elle a déclaré émotionnellement ce soir-là : "Ce soir, une porte s'est ouverte." Malheureusement, aucune autre femme noire n'a reçu cette récompense depuis.

Cependant, Berry a également souligné que les récompenses ne sont pas la fin en soi : "Préférerais-je une vitrine de trophées ou une carrière réussie, stable et ascendante en tant que femme noire ? Je choisirais la carrière difficile plutôt que le prix tous les jours." Son prochain thriller, "Never Let Go", est prévu pour le 26 septembre.

L'absence d'une femme noire remportant l'Oscar de la meilleure actrice depuis Halle Berry en 2002 est un sujet récurrent parmi les cinéphiles et les défenseurs de la diversité. Bien qu'elle croie que les récompenses ne sont pas le seul critère de succès, la victoire de Berry avec "Monster's Ball" a considérablement ouvert de nouvelles portes pour les femmes noires dans l'industrie.

Lire aussi: